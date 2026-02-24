Ukrajnába hívta Trumpot évfordulós beszédében Zelenszkij, hogy megérthesse, miről szól valójában ez a háború

„Nagyon szeretnék egy nap idejönni az Egyesült Államok elnökével. Biztosan tudom: csak ha Ukrajnába látogat, ha a saját szemével látja az életünket és a harcunkat, ha megismeri népünk érzéseit a fájdalmát, csak akkor értheti meg valaki, hogy miről szól valójában ez a háború.”

Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt a részben a kijevi Majdanon forgatott 18 perces videóüzenetében, amikor az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján virágokat helyezett el a harcokban elesett katonák emlékhelyénél. A elnök szerint egy ukrajnai út világossá tenné Trump számára, hogy ki az agresszor, és hogy kire kell nyomást gyakorolni. Zelenszkij előzőleg a Financial Timesnak adott interjújában is beszélt arról, hogy meglátása szerint a békemegállapodást forszírozó amerikai elnök nagyobb nyomást helyez rá, mint az agresszor Putyinra.

Az évfordulós beszédben az elnök kijelentette: Putyin nem érte el a háborús céljait, nem törte meg az ukrán népet, „nem nyerte meg ezt a háborút”. „Megőriztük Ukrajnát, és minden megteszünk a béke és az igazságosság érdekében” – fogalmazott.

Zelenszkij és vendégei a Majdanon, 2026. február 24-én Fotó: Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

A videóban most először mutattak felvételeket a kijevi föld alatti bunkerból, ahol Zelenszkij és emberei a 2022. február 24-én kezdődött orosz agresszió első időszakában éltek és dolgoztak.

Az elnök kedden Kijevben fogadta az európai vezetők egy csoportját, köztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, Dánia, Svédország, Norvégia, Izland, Észtország és Lettország miniszterelnökét, valamint Alexander Stubb finn elnököt. (via Guardian)