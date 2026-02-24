Válasz Online: Meggyanúsította a rendőrség Gór-Sebestyén Júlia műkorcsolyaedzőt

3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gór-Sebestyén Júliát – tudta meg a Válasz Online.

A rendőrség 2023. október végén rendelt el nyomozást kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt, miután az Európa-bajnok Sebestyén Júlia műkorcsolyaedzésére járó szülők panaszt tettek a szövetségnél.

Gór-Sebestyén Júlia a 2010-es Európa-bajnokságon Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

A szülők rángatásról, erős szorításról, markolásról, karmolásról, egy-egy elcsattant pofonról, megszégyenítő kivételezésről, sértegetésről, betegen versenyeztetésről, megalázásról, elhanyagolásról számoltak be. Sebestyén tagadta az ellene felhozott vádakat, ugyanakkor több versenyzője is elhagyta. A Kósa Lajos vezette Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség akkoriban fegyelmi eljárást is indított Sebestyénnel szemben, majd elévülésre hivatkozva lezárták a gyerekbántalmazási ügyet, és bejelentést tettek a rendőrségen.

Sebestyén egyébként nemrég az FTC újra megalakuló műkorcsolya szakosztályába igazolt át, aminek hallatán többen levélben tiltakoztak Kubatov Gábor Fradi-elnöknél. A lap az FTC-től nem kapott választ arra, miért töretlen a bizalmuk Sebestyénben.