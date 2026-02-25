24.hu: A vízügyi hatóság tudott a sóskúti elektrolitgyár környezetkárosításáról, mégsem tett semmi

Ahogy arról szerda reggel beszámoltunk, a Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a Sóskúton működő Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét, erről a település vezetése adott ki közleményt. A 24.hu szerint a vízügyi hatóság tudott arról, hogy súlyos környezetmérgezés zajlik a sóskúti Dongwha elektrolitgyárnál, mégsem tett semmit.

A lap beszámolója szerint a sóskúti elektrolitgyár és NMP-hasznosító üzem területén súlyos környezetszennyezés történt több mint fél évvel a próbaüzem megkezdése előtt. Az egyik monitoring kútban a 2023. október 20-án végzett mérés a talajvízben akut mérgező NMP (N-metil-2-pirrolidon) vegyületet mutatott ki extrém magas, 2510 mg/l koncentrációban. Abban az időben érvényes nemzetközi biztonsági adatlap szerint a vízben mért 5 mg/l koncentráció még tolerálható. A 2025-ös frissítés óta a „határérték” a jelenleg érvényes nemzetközi adatlap szerint 0,25 mg/l, tehát a túllépés mai mértékkel tízezerszeres.

A 24.hu úgy tudja, a vízügyi hatóság sokkal korábban, fél évvel az ominózus mérés után már bizonyíthatóan tudott a súlyos környezetmérgezésről, ám nem tett semmit a szennyezés kiterjedtségének felmérése és a kár elhárítása érdekében.

A lap információi szerint a három talajvízfigyelő kút létesítésével és a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásával a Dongwha az Eurofins Analytical Services Hungary Kft.-t bízta meg, és ez a cég végezte a félévenkénti méréseket, illetve a laboreredmények kiértékelését is. Ezeket a Dongwhának el kellett küldenie a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (mint vízügyi hatóságnak), azonban ezt kétszer is elmulasztotta. Miután felszólították őket a dokumentumok beadására, az Eurofins AS. által készített teljes dokumentáció 2025. június közepén érkezhetett be, és tartalmazta a monitoring kutak korábbi és legfrissebb (2024. május 29-i) mérési eredményeit is. A hatóság emberei ekkor láthatták a 2023-as kiugró mérést is.

Fotó: Google

Az Eurofins összefoglalója hangsúlyozta, hogy bár az NMP-re nincs határérték, ez a koncentráció olyan kiugróan magas – ráadásul a vízmintában az ammónium jelentős növekedése mellett megjelent az arzén és az antimon is –, hogy valamilyen „haváriaszerű” esemény történhetett. Ennek kivizsgálását haladéktalanul szükségesnek tartotta.

A hatóság azonban a 24.hu nem kért azonnali tényfeltáró vizsgálatot, a szennyezés lehatárolását, az NMP-vel elöntött terület kármentesítését. Mindössze egy tervet kért haváriahelyzetre és annak kezelésére.

Bár az akkor legfrissebb (2024. május 29-i) mérés szerint a monitoring kútban már 1 mg/l alatt maradt az NMP koncentráció, három további vizsgált komponens mértéke is meghaladta a rendeletben meghatározott B szennyezettségi határértékeket: az ammónium és az arzén koncentrációja ismét jelentősen növekedett, a nikkelé – ami korábban nem volt B határérték felett – 2,5-szeresen haladta meg a határértéket. Ennek feltárását sem kérte.

A 24.hu szerint a vízügyi hatóság teendője a szennyezettség mértékének, kiterjedtségének teljes körű feltárása lett volna, a hivatalos dokumentumokban nincs nyoma annak, hogy ez megtörtént volna.

A társaság januárban kapta meg – a helyi tiltakozások ellenére – a működési engedélyt, amely értelmében akár 2035 novemberéig is üzemeltetheti a község mellett az NMP (N‑metil‑2‑pirrolidont) nevű oldószert újrahasznosító üzemét. A HVG-nek akkor Mészáros József polgármester azt mondta, hogy a helyiek továbbra is ellenzik a gyár működését, mert az akkumulátorgyártásban is használt NMP-nek bizonyítottan van magzatkárosító hatása.

Az NMP nevű anyag főszerepet játszott a gödi akkugyár újabb, a 444 által szerda reggel bemutatott baleseteinél, cikkünkben ezt írjuk róla: az iparban jellemzően oldószerként használt szerves vegyület használatát egy 2018 áprilisában megjelent európai bizottsági rendelet óta szigorúan szabályozza, a felhasználásának korlátozását az indokolja, hogy a vegyület magzatkárosító hatású, továbbá súlyos szemirritációt és légúti irritációt okozhat, valamint a bőrt is irritálja.