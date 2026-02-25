A kecske, a káposzta és a kőolaj esete: magyar–horvát vita az Adrián

Ha a gázvezetékből jelenleg nem is, de a csapból mindenképpen a következő pár szó folyik: Magyarország, nyersolaj, Ukrajna. A téma nemcsak minket, hanem a horvát politikai közbeszédet is élénken foglalkoztatja, nem is annyira annak magyar belpolitikai kontextusa, hanem inkább az Adria-kőolajvezeték helyzete miatt.
A magyar és horvát vezetés között az online térben elszabadultak az indulatok a kőolajbeszerzés engedélyezésének (pontosabban az orosz nyersolaj horvát vezetéken keresztüli szállításának) ügyében, erről pedig természetesen nemcsak a magyar kormánynak, hanem a horvátnak is megvannak a saját olvasatai.Ezek pedig a magyar kettős mércére és logikai bukfencekre helyezik a hangsúlyt, valamint párhuzamot vonnak a két ország között: míg Magyarország önérdekkövető, aki a kiskapukat és az ingyen ebédet keresi, addig Horvátország előrelátó stratégiát követő csapatjátékos, akinek geopolitikai ambíciói most érnek be igazán.
Január 27-én orosz légicsapás érte a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéket Ukrajnában; ez az a vezeték, amelyen keresztül Magyarország orosz nyersolajat importál. A találat miatt már közel egy hónapja nem érkezik szállítmány Magyarországra, ami – nem meglepő módon - azonnali, kampányidőszakhoz illően éles politikai reakciókat váltott ki Magyarország részéről. A magyar kormány szerint Ukrajna már képes lenne a szállítás újraindítására, ám politikai nyomás/zavarkeltés/beavatkozás és társai miatt késlelteti azt (vagy magát a probléma megoldását). Természetesen arra, hogy ki és vajon miért is okozta a vezeték megsérültét, a magyar narratívából nem derül fény, úgy tűnik, az Orbán-kormány ezt nem tartja lényeges információnak.
A már megszokott „ukrajnázás” mellett Budapest ezúttal Zágrábot sem kímélte, és azt követelte, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül tengeri úton érkezzen orosz nyersolaj Magyarországra és Szlovákiába – ami, a magyar álláspont szerint, a két országnak az uniós szabályokra hivatkozva jár. A cél egyértelmű és világos: biztosítani a MOL-tulajdonban lévő százhalombattai és pozsonyi finomítók zavartalan működését.
Az elmúlt napokban így elég feszült hangvételű üzenetváltás zajlott Szijjártó Péter és Ante Šušnjar, a horvát gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős miniszter között az X-en. A magyar külügyminiszter érvelése szerint Magyarország és Szlovákia uniós szankciós mentessége lehetővé teszi az orosz olaj tengeri importját abban az esetben, ha a vezetékes szállítás – a Barátságon keresztül – akadályba ütközik. A horvát fél ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a mentesség nem automatikus felhatalmazás minden alternatív útvonal használatára, különösen nem akkor, ha azzal egy másik tagállam infrastruktúráját vonnák be az orosz olajexport fenntartásába.
Ez az infrastruktúra lenne az Adria-kőolajvezeték, ami a horvát Krk szigetén található Omišalj kikötőből indul hosszú útra, majd éri el többek között Magyarországot és Szlovákiát is.
A horvátok szerint az Adria megbízható, biztonságos, piaci alapon árazott és megfelelő kapacitással rendelkező infrastruktúra, amely hozzájárul az európai leváláshoz az orosz energiahordozókról. Ezzel szemben a magyar kormány szerint a kőolajvezeték túlárazott, kiegészítő útvonal, ami jelenleg nem képes technikai szinten a magyar nyersolaj-kapacitások megfelelő biztosítására. Két, lényegesen eltérő álláspont, érdemes tehát tételesen végignézni, miként értelmezik ezeket Horvátországban.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
A magyar külügyminiszter „kiegészítő vezetéknek” nevezte az Adriát.
Tovább folytatódik a magyar-horvát üzengetés az olajszállítás ügyében, megoldás még nincs.