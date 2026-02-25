A mexikói focivébével minden rendben van a FIFA elnöke szerint

Claudia Sheinbaum mexikói elnök szerint „nincs veszély”, a júniusi focivébé megrendezését nem akadályozza, hogy az országban elszabadult a pokol El Mencho drogbáró levadászása után.

A mexikói hadsereg vasárnap hajnalban kísérelte meg letartóztatni a CJNG kartell vezetőjét, aki a tűzharcban halálos sebeket kapott. Követői azonnal az utcákra vonultak, közel 100 főutat blokkoltak és rendőrségi bázisokat támadtak meg, különösen Jalisco és Michoacán államban. A harcokban legalább 25 katona és 34 fegyveres kartelltag halt meg.

Útkereszteződés Jaliscóban vasárnap Fotó: ULISES RUIZ/AFP

Lángoló és felfordított autókkal utakat zártak le, bankokat és szupermarketeket gyújtottak fel, miközben nyilvánvaló volt, hogy ez tulajdonképpen csak figyelmeztető erődemonstráció, hiszen ha akarnák, súlyos vérfürdők tucatjait rendehetnék – mint ahogy rendeztek is, amíg El Mencho még élt. A legsúlyosabb helyzet természetesen Jalisco államban alakult ki: Mexikó második legnagyobb városában vasárnap estére a kartell teljesen átvette a hatalmat. Helyszíni beszámolók szerint az ötmilliós Guadalajara gyakorlatilag szellemvárossá vált, a nagyobb útkereszteződésekben lángoló buszokkal. Az iskolák és egyéb közintézmények bejelentették, hogy bezárnak, a tömegközlekedés az egész államban leállt, a hatóságok azt kérték, mindenki maradjon otthon.

Hétfőre az erőszak alábbhagyott, de a helyi média hétfőn éjjel több erőszakos incidensről is beszámolt Jalisco állam több településén.

Guadalajara négy világbajnoki mérkőzésnek ad otthont majd. A Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada által közösen rendezett tornán Monterreyben és Mexikóvárosban, a legendás Azteca stadionban is lesznek mérkőzések. Sheinbaum keddi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy

„minden garancia megvan” a világbajnokság Mexikóban történő megrendezésére.

A guadalajarai stadion Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Guadalajara és a Puerto Vallarta üdülőváros, amelyeket a vasárnapi erőszakos cselekmények gyakorlatilag leállítottak, a héten lépésről lépésre újra megnyílnak. „Fokozatosan normalizálódik a helyzet” – mondta Sheinbaum.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke kedden az AFP-nek azt mondta: „nagyon nyugodt” a mexikói rendezéssel kapcsolatban. „Minden rendben van. Csodálatos lesz” – nyugtatott mindenkit magabiztosan. (Guardian)