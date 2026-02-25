A Monty Python színésze: Orbán úr, emlékezteti-e a magyar népet arra, hogy az oroszok 1956-ban megszállták Magyarországot?

„Orbán úr, emlékezteti-e a magyar népet arra, hogy az oroszok 1956-ban megszállták Magyarországot, rengeteg magyar halálát okozva?” – ezt írta a Monty Python színésze, John Cleese az X-en egy olyan bejegyzéshez, amelyben Orbán arról ír, hogy blokkolni fogjuk a 90 milliárdos EU-s kölcsönt Ukrajnának, amíg nem indul újra az olajszállításon a Barátságon.
A bejegyzésre reagált a magyar miniszterelnök, aki azt írta:
„Biztosíthatom, hogy nem felejtettünk, és minden nap azon dolgozunk, hogy senki ne merje többé megtámadni Magyarországot. Közép-Európa sokkal bonyolultabb hely, mint amilyennek az ön foteléből tűnhet.”
Cleese láthatóan azonban ettől nem nyugodott meg, megosztott egy újabb bejegyzést, amely arról szól, hogy Magyarország energiaellátási döntései miatt 24 milliárd dollárt fizetett Oroszországnak. Ehhez azt írta: „Elfelejtette, hogy mi történt 1956-ban?”