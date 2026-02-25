Az űrből is jól látszott, ahogy az oroszok Kijevet rakétázzák, felvételek készültek a Nemzetközi Űrállomásról

A Nemzetközi Űrállomáson dolgozó űrhajósok – lényegében véletlenül – felvételeket készítettek a Kijev ellen 2025. december 27-én végrehajtott orosz rakétatámadásokról. Erre a Universe Space Tech szakportál hívta fel a figyelmet.

Az AstroautiCast YouTube-csatornán publikálták az eredeti timelapse videót, amelyet 3300 fotóból állítottak össze az adott napon. Amikor az űrállomás az ukrán főváros fölött repül el, nagyobb és kisebb villanások láthatók (nagyjából 4:00-tól kezdődően) a Tripolszka hőerőmű térségében, valószínűsíthetően a rakéták becsapódása és a légvédelem működése nyomán.

A december 26-áról 27-ére virradó éjszaka az oroszok nagyszabású rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre Kijev kritikus energetikai infrastruktúrája ellen, melyek következtében a város harmada fűtés nélkül maradt. (via Meduza)