Bombabiztos választási előrejelzésünk: a fekete hattyú bekötött szemmel belerepül a tökéletes viharba

vélemény

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Fogalmunk sincs, mi lesz a választások eredménye.
  • De legalább meg tudjuk magyarázni, miért.
  • Sok olyan tényező jött össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte még soha nem láttunk, egyenként sem.
  • Semmiből berobbanó párt, felfalt óellenzék, Gyurcsány-mentes politika, Kutyák dilemmája, Facebook-buborékok, széthúzó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások. Egyebek mellett.

Rendszerváltó hangulat van? Vagy ez egy ordas nagy kamu? Higgyünk a legfrissebb Medián-felmérésnek, vagy létezik, hogy ennyire benéznek valamit? Egyszerre is lehet igaz mindez, minden csak attól függ, hova megy az ember, kikkel beszélget, hova kattint a közösségi médiában. Vagy melyik pártot hallgatja: a nagyon vezető Fideszt vagy a nagyon vezető Tiszát.

Régen volt ennyire megjósolhatatlan a választások eredménye, sok tényező együttállása okozza azt, hogy totális homályban futunk neki az április 12-ének.

Ott van rögtön a legfontosabb, az, hogy a Fidesz kihívója egy új párt. Magyar Péter a 2024 elején kirobbant kegyelmi botrány nyomán tudta felépíteni először saját magát, majd a Tisza pártot szervezetestül, szakértőstül. Ez a párt azonban egyelőre egyetlen választáson indult el, az EP-választáson, ami egy országos listás választás. Itt mindenki csak pártra ikszelt, nem volt helyi jelölt, nem volt tényező a személye, beágyazottsága, kapcsolatrendszere. Lehet elemezni, hogy hol teljesített önmagához képest túl vagy alul a Tisza, illetve a Fidesz, de arra, hogy 2026-ra magabiztosan jósoljunk egy vegyes választási rendszerre, ez az egy, 2024 nyári adat nem alkalmas. Ráadásul a Tisza mindeddig tudatosan távol tartotta magát az időköziktől, legyen az parlamenti vagy önkormányzati időközi választás.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
vélemény vona gábor kovács gergely gyurcsány ferenc fidesz Rogán Antal rákay philip kétfarkú kutya párt kunhalmi ágnes hiller istván magyar péter Tisza Párt országgyűlési választás 2026 hadházy ákos orbán viktor Orbán Balázs pócs jános választás 2026 mi hazánk mozgalom Demokratikus Koalíció
Kapcsolódó cikkek

Medián: már 20 százalékpont a Tisza előnye a biztos szavazók között

A friss felmérés szerint a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.

Urfi Péter
POLITIKA

Orbán szombaton beismerte, hogy sokat gyengült a Fidesz öt hónap alatt

A miniszterelnök elárulta, hogy a Fidesz-KDNP 15 egyéni körzetet veszíthetett el szeptember óta.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyar Péter nem tud olyan választókörzetről, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz

Szombaton mutatják be a Tisza választási programját.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Nem indít jelöltet a Tisza Párt a Potápi Árpád halála miatt kiírt dombóvári időközi választáson

És más esetleges időköziken sem.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Kutyapárt: A teljes pártvezetés elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt

A párt vezetői azt kérik az önkénteseiktől: ha nem tudnak mosolyogva, kedvesen válaszolni a kritikákra, támadásokra, inkább ne is foglalkozzanak a dologgal, mert „nem éri meg minden hülyeségre reagálni”.

Herczeg Márk
választás
Videó

„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat. A helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya.

plankog, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Kampánycsata a Facebookon – a tiszások feleannyit posztolnak, mint a fideszesek, mégis négyszer annyi reakciót kapnak

Megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon. Térképeinken látható, melyik választókerületben ki posztol többet, kinek a tartalmaira reagálnak az internetezők, és hol melyik tábor aktívabb.

Németh Dóra, Német Szilvi
Média

Orbán végre egy kicsit lazábban beszélt, mint szokott, volt is egy-két elszólása

Nem állnak jól a csillagok. Az online nyomulást nem keni-vágja úgy a Fidesz mint Magyar Péter. KSH és statisztikák? Az csak duma. A pilisvörösvári fórum mondataiból válogattunk.

Rovó Attila
belföld

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média

Kubatov Gábor részletesen elmesélte, hogy milyen új kampánymódszereket alkalmaznak Magyar Péter ellen

Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.

Rovó Attila
POLITIKA

Mi a titok, miért nem fognak Magyar Péteren a Fidesz karaktergyilkos kampányai?

Tíz éven át kivédhetetlen csodafegyvernek tűntek a hatalom ipari típusú fekete kampányai, amikkel sorban szedték le a pályáról az ellenfeleiket. Majd jött Magyar Péter, akivel szemben hétről hétre újabb rohamot indítanak a karaktergyilkosok, de lepattannak.

Ács Dániel
politika

Különös tiszás adatszivárgásból építi a Fidesz az újabb ukránozós kampányát

Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.

Keller-Alánt Ákos, Windisch Judit
POLITIKA

Az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet egy nagy kutatás szerint

Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból. Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásuk hátteréről. Szerinte a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

21 Kutatóközpont: a Fidesz felé lejt a pálya, úgy is többségbe kerülhetnek, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot

Ha a Mi Hazánk is bejut, legalább öt százalékpontos Tisza-fölény kellene a kormányváltáshoz.

Kolozsi Ádám
belföld