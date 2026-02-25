CPJ: Rekordszámú újságírót öltek meg tavaly, többségüket az izraeli hadsereg

Tavaly világszerte 129 újságírót öltek meg hivatása gyakorlásával összegfüggésben, kétharmadukat - többségükben palesztinokat - a Gázai övezetben - közölte szerdán a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet.

A CPJ harminc éve gyűjti ezeket az adatokat, és 2025-ben - 2024 után ismét - újabb negatív rekord dőlt meg. A CPJ szerint

egyetlen ország hadserege sem hajtott végre olyan sok célzott támadást újságírók ellen, mint az izraeli. Míg a Gázai övezetben tavaly 86 médiamunkást öltek meg, Ukrajnában négyet, Szudánban pedig kilencet.

A dróncsapások egyre jellemzőbb támadási módok az újságírók ellen: míg tavaly 39 ilyen esetet jegyeztek fel, 2023-ban még csak kettőt. A fegyveres konfliktusok mellett a szervezett bűnözés is komoly veszélyeket rejt a médiában dolgozók számára. Mexikóban hat újságírót öltek meg, és több esetet regisztráltak Indiában és Peruban is.

A CPJ jelentésében kitért arra is, hogy Szaúd-Arábiában tavaly júniusban a hatóságok hamis vádakkal kivégeztek egy újságíró-bloggert, Turkí el-Dzsászirt, aki jogsértésekről és korrupciós ügyekről tudósított a Twitteren.

Egyre több újságírót gyilkolnak meg, miközben soha korábban nem volt ilyen fontos információhoz jutni - közölte Jodie Ginsberg, a CPJ főigazgatója, aki szerint a sajtó elleni támadások erős jelzések arra vonatkozóan, hogy más szabadságjogok is sérülnek, és sokkal többet kellene tenni annak érdekében, hogy ezeket a gyilkosságokat megakadályozzák, és az elkövetőket megbüntessék. (AFP via MTI)