Csendben újabb 1,2 milliárd dolláros hitelt vett fel az állam

Az Államadósság Kezelő Központ zárt körű értékesítésben további 1,2 milliárd dollárnyi kötvényt adott el a 2035 szeptemberében lejáró dollárkötvényéből – írja a Bloomberg. Az eredeti, egymilliárd dolláros kibocsátáshoz képest így jelentősen nőtt az állomány.

Az ÁKK tavaly júniusban összesen 4 milliárd dollár értékben bocsátott ki 5, 10 és 30 éves dollárkötvényeket. Most a 10 éves papírból értékesítettek plusz 1,2 milliárd dollárt, amivel a 2035-ös lejáratú sorozat piaci állománya 2,2 milliárd dollárra emelkedett.

A tranzakcióról egyelőre nincs hivatalos közlemény. Ennek oka az lehet, hogy az amerikai szabályozás szerint az ilyen kibocsátásokat a pénzügyi teljesítésig – jellemzően néhány napig – nem lehet nyilvánosan bejelenteni. A hivatalos kommunikáció így a következő napokban érkezhet.

A zárt körű rábocsátás lényege, hogy az eredeti befektetők növelhetik a már meglévő állományukat, az ÁKK nekik kínálja fel a további kötvényeket. A 2035-ös dollárkötvény eredetileg 6 százalékos kamattal ment ki a piacra, a mostani értékesítés feltehetően ennél alacsonyabb hozam mellett történt.

Az adósságkezelő a 2026-os finanszírozási tervében 2541 milliárd forintnyi, nagyjából 6,5 milliárd eurónak megfelelő devizakibocsátással számolt, ebből 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel. Januárban már 3 milliárd eurónyi kötvényt értékesített Magyarország, így volt még mozgástér az idei tervben a mostani tranzakcióra. Ha azonban a finanszírozási terv a továbbiakban is a papírforma szerint halad, az év végéig már legfeljebb kisebb, összesen mintegy félmilliárd eurónyi devizakibocsátás jöhet. (Portfolio)