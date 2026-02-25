Felfüggesztették a sóskúti oldószer-újrahasznosító engedélyét

A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a Sóskúton működő Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét, erről a település vezetése adott ki közleményt. A községi önkormányzat tájékoztatása szerint a kormányhivatal az üzemeltetőt több intézkedések megtételére is kötelezte.

A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. sóskúti üzeme

Ennek értelmében a dél-koreai cégnek

biztosítani kell a beépített vízalapú oltóberendezés megfelelő működését, és ezt igazolnia kell a kormányhivatal illetékes főosztályának;

a Telephelyen egyidejűleg jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége nem haladhatja meg a jogszabály által előírt alsó küszöbérték egynegyedét.

Az önkormányzat a közleménye szerint „továbbra is kiemelten fontosnak tartja a lakosság biztonságát és a jogszabályok maradéktalan betartását”.

A társaság januárban kapta meg, a helyi tiltakozások ellenére, a működési engedélyt, amely értelmében akár 2035 novemberéig is üzemeltetheti a község mellett az NMP (N‑metil‑2‑pirrolidont) nevű oldószert újrahasznosító üzemét. A HVG-nek akkor Mészáros József polgármester azt mondta, hogy a helyiek továbbra is ellenzik a gyár működését, mert az akkumulátorgyártásban is használt NMP-nek bizonyítottan van magzatkárosító hatása.

Az NMP nevű anyag főszerepet játszott a gödi akkugyár újabb, a 444 által szerda reggel bemutatott baleseteinél, abban a cikkben ezt írjuk róla: az iparban jellemzően oldószerként használt szerves vegyület használatát egy 2018 áprilisában megjelent európai bizottsági rendelet óta szigorúan szabályozza, a felhasználásának korlátozását az indokolja, hogy a vegyület magzatkárosító hatású, továbbá súlyos szemirritációt és légúti irritációt okozhat, valamint a bőrt is irritálja.