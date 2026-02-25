Hann Endre szerint Orbán Balázs kétségbeesését mutatja a Medián hiteltelenítését célzó röhögőfejezés

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke gúnyos Facebook-posztban reagált a Medián friss kutatására, amely jelentős Tisza-előnyt mért. A felmérés szerint a Tisza Párt a teljes népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt (42–31), a választani tudók között 51–38 az arány, a biztos szavazók körében pedig már 55–35-re nyílt az olló. Ez utóbbi 20 százalékpontos különbséget jelent.

Orbán Balázs a Medián eredményeire reagálva ennyit írt a Facebookra:

Február 25-én reggel fél 10-kor posztolt.

A poszttal arra utalt, hogy szerinte a kutatócég korábban irreálisan magas részvételi adatokat közölt. Később Orbán Viktor is beszállt az élcelődésbe, és a Medián vezetőjét „a legjobb humoristának” nevezte.

Hann Endre kétségbeesett erőfeszítésnek tartja Orbán Balázs posztját, amely szerinte a Medián hiteltelenítését célozza.

A Telexnek azt mondta: hónapokkal a választás előtt készült kutatást nem lehet előrejelzésként kezelni, a részvételt pedig ilyen távlatból egyszerűen lehetetlen pontosan megbecsülni. A pártpreferenciák viszonylag stabilak, de az, hogy végül kik mennek el szavazni, számos tényezőtől függ.

A januári felmérésükben a teljes népesség 90 százaléka mondta azt, hogy egy most vasárnapi választáson biztosan részt venne, a 18–29 évesek körében ez az arány 93 százalék volt. Hann szerint két választás között, nyugodtabb időszakokban jellemzően 70–80 százalék közé esik azok aránya, akik biztos részvételt ígérnek.

„Akkor sem mondtuk azt, hogy ennyi lesz a részvétel. Hiába vagyunk most ilyen közel a választáshoz, csak annyit tudunk mondani, hogy sokkal nagyobb a politikai érdeklődés, mint általában, és nagy valószínűséggel magas lesz a részvétel a választáson” – fogalmazott.

A februári kutatásban a teljes népesség 87 százaléka válaszolta azt, hogy biztosan elmegy szavazni, ami érdemi változást nem mutat az elmúlt hetekhez képest. Hann kizártnak tartja, hogy április 12-én 90 százalékos legyen a részvétel. Szerinte a számok inkább azt jelzik, hogy „hallatlan mértékben felfokozódott a politikai érdeklődés és a választási kedv”, különösen a fiatalok körében. Ők a korábbiaknál jóval nagyobb arányban ígérnek részvételt, és többségük a Tisza Pártot támogatja – ez jelentheti az egyik legnagyobb kockázatot a Fidesz számára.

Hann ugyanakkor hangsúlyozta: a közvélemény-kutatásokból nem lehet pontos végeredményt számolni.

„Ma csak azt tudjuk mondani, hogy a Tisza majdnem biztosan megnyeri a választást, várhatóan a Fidesz lesz a második, és nagy valószínűséggel bejut a Mi Hazánk Mozgalom.”

A februári mérés legfontosabb adatának azt tartja, hogy a válaszadók 56 százaléka kormányváltást szeretne. Ez az arány hónapok óta stabil, a különbség most az, hogy a kormányváltást akarók többsége a Tisza Pártot jelöli meg.