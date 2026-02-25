Két márciusi hétvégén zárva lesz a Déli pályaudvar

Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint március 28-án és 29-én szünetelni fog a vasúti forgalom a Déli pályaudvaron. Ezeken a napokon a Déli és Kelenföld között jellemzően 15 percenként induló MÁV-buszok közlekednek majd.

A felirat részlete a Déli pályaudvar homlokzatán 2019-ben Fotó: F. Szalatnyai Judit / Virtuális leletmentés

A MÁV közleménye szerint már a munkálatok megkezdése előtt, pénteken késő este is számítani kell rövidebb útvonalon, Kelenföldig közlekedő vonatokra, illetve néhány hétfő hajnali vonat szintén Kelenföldről indul. A második lezárásos hétvégén a március 29-i óraátállítás miatt is változik néhány vonat közlekedése, az óraigazítást bevárva, később indulnak Kelenföldről vagy köztes állomásról.

A munkálatokról a MÁV azt közölte, hogy a vasúti pályahálózaton többek között sín, betonalj- és talpfacserét, továbbá zúzottkőpótlást, ágyazatrostálást és cserét, váltó- és vágányszabályozásokat terveznek. Továbbá két peron végén mintegy 1500 négyzetméternyi felületen aszfaltoznak is; átvizsgálják a felsővezeték-hálózat egy részét és a Délibe vezető alagutat is. A beruházás mintegy 150 millió forintba kerül.