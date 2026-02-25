Kevesebben leszünk, de legalább könnyebb lesz moggolni másokat

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, most már tényleg a tavaszi időszak kezdetén. Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

Szerda reggel jelent meg a cikkünk arról, hogy robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről ír egy feljegyzés, amit a gödi Samsung volt középvezetője készített. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések. Kedden pedig helyiek a tervezett akkufeldolgozó ellen tiltakoztak a pilisjászfalui testületi ülésen, és a polgármester rendőrt hívott rájuk.

Újabb riporttal folytatódott a választásra hangoló országjáró sorozatunk: a keszthelyi központú választókerületben jártunk, ahol többek között annak jártunk utána, hogy mihez kezd egy polgármester, ha az önkormányzat pénzét elveszi a kormány, és hogy hogyan lehet szóra bírni a Tisza jelöltjét, ha a pártközpont blokkolja a megkereséseket.

Orbán Viktor titkos országjárásán közben egy választókörzetben elismerte, hogy ott a Tisza vezet, pedig nemrég még nagyot nyert ott a Fidesz. Magyar pedig a színpadon jelentette be, hogy befutó helyre kerül a Tisza listáján Kincse Csongornak, aki a diplomaosztóján az összeomló egészségügyről beszélt.

Jelen állás szerint talán csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, ami az Európai Bizottság szerint is az orosz támadások miatt állt le. Itthon kamatot vágott a jegybank, és kiderült, hogy Varga Mihály szerint egyáltalán nem olyan fontos Orbán szívügye, az amerikai pénzügyi védőpajzs. Jegybanki hír volt még, hogy bennfentes kereskedelem gyanúja miatt eljárást indított a MOL ellen az MNB.

És hír volt még, hogy

Demográfia

Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.

Világ

Fotó: Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

Kedden volt az oroszok által indított háború negyedik évfordulója, véleménycikkünkben a magyarországi kontextusról írtunk. Azaz arról, hogy Orbán Viktor négy éve gyalázza az ukránokat, törleszkedik Putyinhoz, és a kormányzati gyűlöletkampány eredményeként ma már jobban utáljuk az áldozatot, mint az agresszort.

Évfordulós beszédében Zelenszkij Ukrajnába hívta Trumpot, egy interjúban pedig arról beszélt, „dátumot akar” hallani arról, hogy hazája mikor csatlakozhat az EU-hoz. Hír volt még, hogy terrorizmus támogatásának ürügyén nyomozást indítottak az oroszok a Telegram-alapító Pavel Durov ellen, valamint hogy az orosz hírszerzés azzal vádolta a briteket és a franciákat, hogy atomfegyvert adnának Ukrajnának, Medvegyev azonnal nukleáris csapásokkal fenyegetőzött.

Világvége

Készületlenül érte a világot 2026 első online befutása: a húszéves amerikai Clavicular a külső megjelenést minden más elé helyező looksmaxxer mozgalom legismertebb arca, és pár hét alatt tört be a mainstreambe. Szélsőséges testmódosítások, rengeteg követő és közös buli a szélsőjobb legsúlyosabb arcaival.

