Kevesebben leszünk, de legalább könnyebb lesz moggolni másokat

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, most már tényleg a tavaszi időszak kezdetén. Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:
Szerda reggel jelent meg a cikkünk arról, hogy robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről ír egy feljegyzés, amit a gödi Samsung volt középvezetője készített. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések. Kedden pedig helyiek a tervezett akkufeldolgozó ellen tiltakoztak a pilisjászfalui testületi ülésen, és a polgármester rendőrt hívott rájuk.
Újabb riporttal folytatódott a választásra hangoló országjáró sorozatunk: a keszthelyi központú választókerületben jártunk, ahol többek között annak jártunk utána, hogy mihez kezd egy polgármester, ha az önkormányzat pénzét elveszi a kormány, és hogy hogyan lehet szóra bírni a Tisza jelöltjét, ha a pártközpont blokkolja a megkereséseket.
Orbán Viktor titkos országjárásán közben egy választókörzetben elismerte, hogy ott a Tisza vezet, pedig nemrég még nagyot nyert ott a Fidesz. Magyar pedig a színpadon jelentette be, hogy befutó helyre kerül a Tisza listáján Kincse Csongornak, aki a diplomaosztóján az összeomló egészségügyről beszélt.
Jelen állás szerint talán csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, ami az Európai Bizottság szerint is az orosz támadások miatt állt le. Itthon kamatot vágott a jegybank, és kiderült, hogy Varga Mihály szerint egyáltalán nem olyan fontos Orbán szívügye, az amerikai pénzügyi védőpajzs. Jegybanki hír volt még, hogy bennfentes kereskedelem gyanúja miatt eljárást indított a MOL ellen az MNB.
Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.
Kedden volt az oroszok által indított háború negyedik évfordulója, véleménycikkünkben a magyarországi kontextusról írtunk. Azaz arról, hogy Orbán Viktor négy éve gyalázza az ukránokat, törleszkedik Putyinhoz, és a kormányzati gyűlöletkampány eredményeként ma már jobban utáljuk az áldozatot, mint az agresszort.
Évfordulós beszédében Zelenszkij Ukrajnába hívta Trumpot, egy interjúban pedig arról beszélt, „dátumot akar” hallani arról, hogy hazája mikor csatlakozhat az EU-hoz. Hír volt még, hogy terrorizmus támogatásának ürügyén nyomozást indítottak az oroszok a Telegram-alapító Pavel Durov ellen, valamint hogy az orosz hírszerzés azzal vádolta a briteket és a franciákat, hogy atomfegyvert adnának Ukrajnának, Medvegyev azonnal nukleáris csapásokkal fenyegetőzött.
Készületlenül érte a világot 2026 első online befutása: a húszéves amerikai Clavicular a külső megjelenést minden más elé helyező looksmaxxer mozgalom legismertebb arca, és pár hét alatt tört be a mainstreambe. Szélsőséges testmódosítások, rengeteg követő és közös buli a szélsőjobb legsúlyosabb arcaival.
Zivatarokkal érkezett meg a jobb idő.
A rendkívüli ülésen lemondott az egyik képviselő. A helyiek a polgármester távozását követelték.
Ha ez tényleg így van, nagyot gyengült ott a Fidesz 2024-hez képest.
A Tisza Párt elnöke Baján arról is beszélt, hogy 3 millió szavazója van a pártnak.
Január vége óta nem működik a vezeték.
Orbán Viktor ezzel szemben azt állítja, politikai nyomásgyakorlás miatt állt le a szállítás.
Csaknem másfél év után nyúlt az alapkamathoz az MNB monetáris tanácsa, az új kamatszint 6,25 százalék.
Örülnek minden „kiegészítő megállapodásnak”, de szerinte egészen más az ország igaz védőpajzsa. Közvetve előkerült az 1000 forintos benzinár kérdése is.
Az MNB csak az eljárás elindításának tényét erősítette meg. A 24.hu kedd reggel arról írt, hogy az olajcég több vezetője akkor adott el MOL-részvényt, amikor már állt az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken, de ezt még nem jelentették be.
A Kétfarkú Kutyapárt továbbra sem adott le egyetlen ajánlásokat.
A salgótarjáni és a pásztói polgármester is kórházban van, Becsó Zsolt ennek ellenére bement, hogy aláírást kérjen tőlük.
Majdnem minden belső ellenőrt kirúgtak a Budapesti Közművektől, innentől egy külsős cég végzi a munkát. A BKM és a főváros szerint hatékonyabb és olcsóbb lesz a munka, Vitézy szerint ez az érvelés sántít.
A bíróság döntése értelmében Sára Botond nem választhat szabadon helyettest Karácsony Gergelynek.
A pazarlás ellen küzdene a Főváros azzal, hogy megmentenék a kidobásra ítélt, de hasznosítható zöldségeket és gyümölcsöket.
Lassan megy a szembenézés a múlt hibáival a magyar egyházban. Székely János most megtett egy fontos lépést.
Ezek menthetetlen, veszélyes állapotú fák, amiknek kivágása szükséges a park rendberakásához.
100-ra nőtt a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékek száma.
Oroszország négy éve indította invázióját, Ukrajna négy éve vív elkeseredett honvédő háborút. Orbán Viktor négy éve gyalázza az ukránokat, törleszkedik Putyinhoz. A kormányzati gyűlöletkampány eredményes: már jobban utáljuk az áldozatot, mint az agresszort.
Az ukránok először mutatták meg, hogy milyen is az elnöki bunker Kijevben.
Az ukrán elnök szerint ennek a dátumnak 2027-ig meg kell születnie, nem szabad megvárni, hogy olyan helyzet álljon elő, amikor az oroszok évtizedekig blokkolhatják az integrációt.
Abból kiindulva, hogy az üzenetküldő alkalmazást úgymond bűncselekmények elkövetésére használják.
Az ukránok abszurdnak nevezték a vádat, szerintük az oroszok „ismét a régi »piszkos bomba«-narratívát” próbálják elővenni.