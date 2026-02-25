Kim Dzsongun 13 éves lánya lett az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatója

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a 13 éves lányát bízta meg a nukleáris program és haderő irányításával, írja a Chosun Daily. A lap dél-koreai hírszerzési forrásokra hivatkozik.

A hírszerzési adatok szerint Kim Dzsue az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatói posztját kapta meg. Ekként részt vett a koreai munkáspárt februári kongresszusán is. A déliek azt állítják, a 13 éves kislánynak kötelesek jelenteni a tábornokok, akik rendszeresen kapnak tőle parancsokat, utasításokat is.

A Chosun Daily arról is írt, hogy Kim Dzsue egyre rendszeresebben jelenik meg a nyilvánosság előtt az apja oldalán, illetve hadgyakorlatokon, bemutatókon, rakétakísérleteken is részt vesz. A déli hírszerzők meggyőződése, hogy Kim Dzsongun a lányát jelöli ki saját utódának.

Kim Dzsongun és Kim Dzsue katonák és rakéták társaságában, 2026 januárjában Fotó: KCNA/via REUTERS

Erről már február elején is jelentek meg feltételezések, beszámolók, az akkori fejleményekről itt elérhető cikkünkben írtunk. Néhány hete még kérdéses volt, hogy Kim Dzsue részt vesz-e az esedékes pártkongresszuson, Észak-Korea ötévente megrendezett legnagyobb politikai eseményén, ahol részletesebben ismertetik Phenjan öt évre szóló prioritásait, így a külpolitikai célokat, a haditerveket és a nukleáris célkitűzéseket.

A legújabb jelentések szerint ott volt, sőt felelős funkciót is kapott, rendkívül fiatal kora ellenére.