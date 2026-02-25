Korda György hosszú menetelése

A sokadik virágzását élő, 87 éves Korda György az elmúlt héten kétszer is felbukkant Orbán Viktor társaságában. Előbb a választási kampány részeként együtt ultiztak, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának alapkövét tették le. Az ulti nem véletlen, Korda már az ősszel csatlakozott az Ulti Digitális Polgári Körhöz, olyan játszótársai voltak a miniszterelnök mellett, mint Nógrádi György, a kormány kedvenc hírmagyarázója vagy Pintér Sándor belügyminiszter.
Az elmúlt években volt ugyan olyan időközi választás a II. kerületben, ahol a művész közös képet készített a fideszes jelölttel, de ugyanabban a kampányban megtette ezt a gesztust az egyesült ellenzék jelöltjének is.
Kordát sok mindennek el lehetett eddig mondani, de jobboldalinak, pláne fideszesnek bajosan. Emlékeimben nagy május elsejei majálisok rémlenek az MSZP aranykorából, ahogy Korda és Balázs Klári éneklik a Lady Carnevalt.
Korda egy 2004-es Heti Válasz-interjúban egyrészt megerősítette a szocialista kötődést, másrészt árnyalta is azt: „Énekeltünk már a Kisgazdapárt meghívására is. Az Antall-kormány idején az MDF felkérésére az ’56-os magyaroknak, és rengeteget léptünk fel az MSZP-nek.” Ugyanebben az interjúban beszélt arról, hogy a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban két évig egy osztályba járt Kovács Lászlóval, az MSZP akkori pártelnökével. Fideszes rendezvényekre akkoriban még nem hívták, olyannyira nem, hogy Balázs Klári egy ponton közbe is szólt: „Ha a Fidesz hívott volna minket, akkor náluk is felléptünk volna.”
Talán helyesebb lenne nem Korda György, hanem a Fidesz hosszú meneteléséről írni, mire megérkeztek végre a tőlük soha el nem zárkózó Korda Györgyhöz.
Két legyet is ütnek egy csapásra: ott vannak a poénból Korda-rajongó fiatalok és a tipikus szocinyugdíjasok, akik ma már a Fideszt erősítik.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A zenésszel készült közös fideszes és ellenzéki fotó is a kampányban, úgyhogy fogalmunk sincs, kit támogat. Az önkormányzati választókerületben a kétfarkúak jelöltje akár 10 százalék fölött is teljesíthet, pedig nem is fotózkodott Kordával.
"Mertem volna nem átvenni." - mondja a PestiSrácok lapigazgatója, aki egyike volt a kevés kiválasztott, belügyes igazolványos újságírónak.
Az őt ajánló Herczog Edit szerint mostantól fogva nem mennek az MSZP-től, hanem jönnek hozzájuk.