Kórházba került a Tenerifén vakációzó norvég király

Kórházba került a Kanári-szigeteken üdülő V. Harald norvég király – közölte a királyi palota. Haraldot, aki szombaton töltötte be 89. életévét, kedd este szállították Tenerife egyik kórházba, ahol fertőzés és kiszáradás miatt kezelik.

V. Harald norvégi király 2025 májusában Fotó: JAVAD PARSA/AFP

A közlemény szerint a király állapota jó. A személyi orvosa Tenerifére utazik és szerdán, miután felmérte a király egészségi állapotát, tájékoztatást ad, írja az MTI.

V. Harald és Szonja királyné téli vakációjukat töltik Tenerifén. Harald 1991 óta Norvégia uralkodója. A király és a felesége február első napjaiban még a milánói-cortinai téli olimpián járt, ahol többek között gyorskorcsolya-versenyeket néztek meg.

V. Harald és Szonja királyné a téli olimpián Milánóban, 2026. február 7-én Fotó: HEIKO JUNGE/AFP



