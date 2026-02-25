Lévai Anikó is kampányol Magyar Péter körzetében

Az ország talán legpikánsabb választókerülete a budapesti 3-as.
Itt lakik a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, és itt indul egyéniben a Tisza miniszterelnök-jelöltje. Magyar Péter ellenfele egykori közeli ismerőse, Steiner Attila, akinek a kampányába Magyar Péter volt felesége mellett Orbán Viktor felesége is besegít.
Lévai Anikó már a hivatalos kampánykezdet napján is feltűnt az államtitkár oldalán, majd pár nappal később ezen a képen:
Itt azt láthatjuk, hogy Steiner Attila és csapata jó kedvre derül, miután megkapta „az OEVB határozatát a nyilvántartásba vételről, így hivatalosan is Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje lettem! Köszönöm a rengeteg ajánlást, biztatást, a munka most indul csak be igazán!”
A Tisza vezére a napokban váratlanul bejelentette, hogy 2026-ban elindul a hegyvidéki választókerületben. Keresve sem találhatott volna olyat, ami jobban áll neki, ráadásul itt egyszerre tud az ellenzéknek üzenni, Gulyáson bosszút állni és Orbánékat idegesíteni. A nagy esély persze nagy kockázattal is jár.
Varga mostani párja, az ÁSZ-elnök Windisch László nem bukkan fel a képeken, de hát egy, a Fidesztől független szervezet vezetőjeként ez nem is csoda!