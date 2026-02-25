Magyar azt üzente Orbánnak, hogy ne próbálkozzanak önmerényletekkel, kék-sárgára festett drónberepülésekkel, mert mindenki tudni fogja, hogy miről van szó

Reagált Magyar Péter Orbán Viktornak arra az intézkedésére, amivel a kormányfő állítólagos tervezett ukrán akciókat emlegetve elrendelte „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”. Az intézkedések között van dróntilalom elrendelése is Szabolcs-Szatmár-Beregben.
A Tisza elnöke országjárása salgótarjáni állomásán azt mondta: „Szeretném békésen, nem mosolyogva, de békésen és nagyon határozottan megüzenni a leköszönő miniszterelnöknek, hogy fejezze be a magyar emberek lelki terrorizálását, fejezze be a magyar-magyar elleni uszítását, fejezze be a megosztást, a félelemkeltést, a háborús pszichóziskeltést. Elég volt ebből!”.
Azzal folytatta, hogy ha már Orbánnak nem sikerült tisztességesen, a magyar nép érdekét szem előtt tartva kormányozni, akkor legalább elköszönni sikerüljön úriember módjára.
„Ne próbálkozzanak önmerényletekkel, kék-sárgára festett drónberepülésekkel, mindenki tudni fogja, hogy miről van szó, kedves elvtársak” - mondta Magyar.
A Tisza elnöke már január elején azt mondta, kapott konkrét információkat arról, hogy Orbánék önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt. Ezt a miniszterelnök január közepén kigúnyolta: „Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza Párttól.”
Orbán szerdai intézkedésére Rácz András Oroszország-szakértő is reagált. Azt a kézenfekvő kérdést tette fel, „honnan tudjuk, hogy valójában NEM fenyeget ukrán támadás veszélye, a magyar kormány pedig hazudik?”
Rácz szerint ha valóban külső katonai támogatás fenyegetne, nem ezt kellene csinálni.„A megoldás egy négybetűs szó: NATO.”Részletesebben: „Magyarország az emberi történelem legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak a tagja. És a NATO pont arra jó, hogy a külső támadások ellen védelmet nyújtson. És van arra is mechanizmus, ha egy tagállam úgy érzi, hogy a saját biztonságát veszély fenyegeti: ez a Washingtoni Szerződés 4. cikke.”
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a választások előtt drónberepülésekkel fog pánikot kelteni a kormány.
Ezt a 444 kérdésére válaszolta az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján.
A megoldás egy négybetűs szó: NATO.