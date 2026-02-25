Medián: már 20 százalékpont a Tisza előnye a biztos szavazók között

„Január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt: a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye” – írja a HVG megbízásából február 18. és 23. között készült kutatása alapján a Medián.

A pártot választani tudók körében ennél kisebb a különbség, 13 százalék, mert a Fidesz hívei közül kevesebben mondják biztosra a részvételüket.

(A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a biztos szavazó pártválasztók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.)

Ez a Medián legutóbbi eredményeivel összevetve azt jelenti, hogy a biztos szavazók között a Tisza támogatottsága 4 százalékponttal nőtt, a Fideszé pedig 4 százalékponttal csökkent egy hónap alatt.

A válaszadók 56 százaléka szeretne kormányváltást, és kicsivel többen gondolják azt, hogy a Tisza győz, mint azt, hogy a Fidesz (43 vs 41 százalék).

A Mi Hazánk népszerűsége hibahatáron belüli növekedést mutat, ezzel a parlamentbe jutnának, szemben a DK-val és a Kétfarkúakkal.

89 százalék mondta azt, hogy hallott a gödi akkumulátorgyár botrányáról és a Magyar Péterrel kapcsolatba hozott rejtett kamerás felvételről. Előbbinél még a fideszes szavazók jelentős része is úgy gondolja, hogy az gyengíti a pártjukat, míg utóbbinál teljes a megosztottság: a tiszások szerint nekik jó ez a botrány, a fideszes szerint meg nekik.

Még csak most kezdődött a kampány, de már 74 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint ez minden korábbinál durvább – olvasható HVG-ben.

Hogy négy évvel ezelőtt mit mértek ilyenkor a közvélemény kutatói, arról nemrég írtunk remek cikket.