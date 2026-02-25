Német külügyminiszter: „Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét”

A kormány visszautasítja a minden korábbinál nyíltabb német támadásokat és beavatkozási kísérleteket a magyar választási kampányba – az MTI tudósítása szerint ezzel reagált német kollégája friss nyilatkozatára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kiskőrösön. A miniszter a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján arra válaszolt, hogy Johann Wadephul úgy nyilatkozott az európai uniós szankciók blokkolása kapcsán, hogy „ Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét.”

Szijjártó szerint a német külügyminiszter az elmúlt napokban feltűnően aktivizálta magát Magyarország támadásában. „Én azt gondolom, hogy azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat. Ezt mi visszautasítjuk, mint ahogyan visszautasítunk minden beavatkozási kísérletet a magyar választás kampányába. A német kormány részéről is ehhez tartsák magukat, azt javaslom a következő időszakban” – magyarázta.

A Fidesz külügyminisztere szerint Berlin azért támadja az elmúlt napokban „minden eddiginél durvábban és nyíltabban” a magyar kormányt, mert „egész egyszerűen nem engedjük, hogy az ukránok szórakozzanak velünk”. Szijjártó azt mondta, semmifajta technikai vagy fizikai akadálya nincs annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon a szállítás. „És ugyanazok blokkolják a Barátság vezetéken a kőolaj szállítását, mint akik felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és értjük, hogy a németek eltűrik, ha állami terrorizmus keretében veszélyeztetik az energiaellátásuk biztonságát, mi azonban ezt nem tűrjük el” – jelentette ki.

Fotó: JOHN THYS/AFP

„Nem tűrjük, hogy szórakozzanak az energiabiztonságunkkal, ezért továbbra is tartjuk magunkat ahhoz a döntésünkhöz, hogy semmilyen Ukrajna számára fontos vagy Ukrajna számára kedvező döntéshez nem adjuk a támogatásunkat Brüsszelben mindaddig, amíg az ukránok blokkolják a Barátság vezetéken a kőolaj szállítását” – folytatta.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a magyar választásokat megelőzően létrejött a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely, amely nyíltan kormányváltást akar elérni hazánkban. „Brüsszelnek engedelmeskedő, Ukrajna-barát kormányt akarnak látni Budapesten, amely beleegyezését adja ahhoz, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és Ukrajnát behozzák az Európai Unióba” – összegezte.

A szerdai „háborús”, olajos és Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyes hírekhez tartozik még többek között, hogy