Nincs jó hírünk azoknak, akik allergiásak a tiszafélékre

Elindult az idei pollenszezon, egyre több embernél jelentkezhetnek allergiás tünetek – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek.
A pollenallergiásoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Az NNGYK javasolja, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.