Orbán Viktor „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalmat rendelt el

Orbán Viktor vészjósló hangulatú videóban jelentette be, hogy a Védelmi Tanács ülésén kiderült: „az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára”, és Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
A miniszterelnök meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és ezek után – bár azt nem állítja, hogy ezek alapján –
elrendelte „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”.
„Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat” – jelentette ki.
Magyar Péter január elején azt mondta, kapott konkrét információkat arról, hogy Orbánék önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt. Ezt a miniszterelnök január közepén kigúnyolta: „Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza Párttól.”
Ezt a 444 kérdésére válaszolta az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Az ukrán elnök az uniós vezetők mellett azt mondta, rengeteg bizonyítékuk van arról, hogy Moszkva rongálta meg a vezetéket.