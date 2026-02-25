Rég nem volt ilyen erős a forint

gazdaság

Ezekben az órákban 376 forint körül adják az eurót mifelénk, utoljára 2023 nyarán volt ilyen erős a forint.

Fotó: Google Finance

Az első reakciók az MNB döntését látják a háttérben: tegnap a jegybank monetáris tanácsa közel másfél év után hozzányúlt az alapkamathoz, és az eddigi 6,5 százalékos szintről minimálisan, 0,25 százalékponttal 6,25 százalékra csökkentette azt. Több lap, így a hvg.hu és a Portfolió is arra utal, hogy a piac bizonyos szereplői örülnének a Tisza sikerének, és a ma reggeli Medián-kutatás miatt erősödik a forint.

gazdaság tisza infláció mnb alapkamat 0.25 százalékpont 2023 nyarán 376 forint 65 százalékos portfolio 625 százalék gazdaság euró
Kapcsolódó cikkek

Kamatot csökkentett a jegybank

Csaknem másfél év után nyúlt az alapkamathoz az MNB monetáris tanácsa, az új kamatszint 6,25 százalék.

Haász János
gazdaság

Medián: már 20 százalékpont a Tisza előnye a biztos szavazók között

A friss felmérés szerint a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.

Urfi Péter
POLITIKA