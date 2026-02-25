Tíz évre eltiltották a kiskorúaktól Pajor András zuglói plébánost

Szokatlan véget ért a múlt vasárnapi mise a Herminamezői Szentlélek Plébánián: a hívek előtt hirdették ki, hogy jogerős vatikáni döntés értelmében a templom korábbi plébánosát, Pajor Andrást tíz évre eltiltották a papi feladatok gyakorlásától és a kiskorúakkal végzett, egyházi intézmények vagy rendezvények keretében folyó tevékenységtől – írja a kontroll.hu.

Ez azt jelenti, hogy egy év alatt lezárult a kiskorúakkal szembeni visszaélés gyanúja miatt indított egyházi vizsgálat, büntetést szabtak ki Pajorra, de nem zárták ki a papi rendből.

Fotó: Pajor András/Facebook

A most 68. évében járó papot az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye „saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól és nyugállományba helyezte”, miután több bejelentés érkezett ellene. Az ezekről 2024 decemberében beszámoló Válasz Online szerint a ministránsfiúk szisztematikus „betöréséréről”, megalázásáról, a hatalommal, tekintéllyel való visszaélésről volt szó, amelynek volt szexuális dimenziója.

Az ügyben a BRFK Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztálya folytat nyomozást,

de a Népszava tavaly októberi kérdésére azt írták, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. A Kontroll megkeresésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva tagadták meg a válaszadást. „Súlyos lejárató kampány folyik ellenem. Nem magyarázkodom, mert nincs miért. Aki ismer, kérem, aszerint ítélje meg mindezt” – írta Pajor az ügy kirobbanása után a közösségi oldalán, és egyes hívei petíciót is indítottak mellette. Erről a KDNP lapja számolt be.

„Közösségünk fájdalommal és együttérzéssel fordul mindazok felé, akiket az ügy érintett vagy megsebzett. Hordozzuk őket imádságban, és kérjük a Jóistent a gyógyulás, az igazság és a lelki megújulás kegyelméért”

– közölte Horváth István, a zuglói templom új plébánosa a Kontroll névtelen szerzőjével.

Pajor korábban azért került be a hírekbe újra meg újra, mert teljesen nyíltan kampányolt a Fidesz mellett és támadta a Fidesz politikai ellenfeleit, illetve hangoztatott menekültellenes és putyinista összeesküvés-elméleteket. Tavaly megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét „a keresztény kultúra terjesztésében és az ifjúság nevelésében vállalt szerepe elismeréseként”.

Pont múlt hétvégén beszélt arról a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, hogy „az elkövetők, papok, hitoktatók nevében, és azon egyházi vezetők nevében, akik nem tettek meg minden lehetőt, hogy ezek a szörnyűségek meg ne történhessenek, kérem az áldozatok bocsánatát”.