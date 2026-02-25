Török Gábor a 20 százalékos Tisza-előnyt mutató Medián-felmérésről: Tévedhet ekkorát a Medián? Engem nagyon meglepne

Szerda reggel tette közzé legfrissebb felmérésének eredményét a Medián, az adatok szerint a teljes népességben 11, a pártot választani tudók között 13, a biztos szavazó pártválasztók között 20 százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt – ez utóbbi adat azt is jelzi, hogy a tiszások között sokkal nagyobb a szavazási elszántság, mint a Fidesz-szavazók táborában. Az olló egyre inkább nyílni látszik tehát a két nagy párt között. (A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a biztos szavazó pártválasztók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.)

Az új adatsorra reagálva Török Gábor azt írta: „ha nem téved a Medián, akkor eldőlt a választás. Ekkora előnyt nem lehet megfordítani”. Török a korábbi, jelentős Tisza-előnyt mutató méréseknél is írt már arról, hogy ha helyesek az adatok, akkor innen már nagyon nehéz lesz a Fidesznek fordítania, de – legalábbis emlékeim szerint és a Facebook-oldalán való keresgélés alapján – most először írta le azt, hogy ha jók az adatok, akkor el is dőlt a választás.

Amit ráadásul megfejel azzal a kérdéssel, hogy tévedhet-e ekkorát a Medián – amire azt a választ adja, hogy bár erről április 12-ig csak véleményünk lehet, „engem mindenesetre nagyon meglepne, ha igen”. Tehát Török gondolatmenetét követve nagyon valószínűnek tarthatjuk, hogy tetemes a Tisza előnye a kormánypárti párossal szemben, és így el is dőlhetett a választás.

Én is feltettem magamnak a kérdést: tévedhet-e ekkorát a Medián? – és megnéztem, hogy miért mértek a 2022-es választások előtt nagyjából ilyenkor (az akkori felmérésekről itt írtam bővebben). A Medián akkor néhány nappal később, március 2-án publikálta adatsorát, ami a HVG-n ezzel a címmel jelent meg: Medián: Úgy tűnik, az orosz–ukrán háború egyelőre a kormányt erősítette. Akkor 49:43-as Fidesz-előnyt mértek a választani tudó biztos szavazók között – ebben a kategóriában vezet most 55:35-re a Tisza.

Akkor a választáson végül a Fidesz 54,13 százalékot kapott listán, míg csak a hazai szavazatokat nézve 52,45 százalékot. A hatpárti ellenzék, amely ekkor már minden felmérésben leszálló ágban volt, végül 34,44 százalékot ért el, csak a hazai szavazók között 36,15 százalékot. Ha eltekintünk attól, hogy 2022-ben a frissen kitört háború és az arra alapozott fideszes halálkampány hatására komoly átrendeződések lehettek a választásokig akár politikai preferenciákban, akár választási hajlandóságban, akkor azt mondhatjuk: a Fideszt 3-5 százalékkal alul-, a hatpárti ellenzéket 7-9 százalékkal felülmérte akkor a Medián. Ha most is ez lenne a helyzet – de ez hangsúlyozottan csak egyszerű matekozás –, akkor a Fidesz végül 38-40 százalékot kaphatna listán, míg a Tisza 46-48 százalékot.