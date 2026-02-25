Tovább szenvednek a kispártok az ajánlásgyűjtéssel, eddig a DK-nak csak 8, a Mi Hazánknak 32 helyen jött össze

Szerda reggelre összesen 257 egyéni jelölt adta le az ajánlásokat, közülük 161-et vettek nyilvántartásba, 18-at jogerősen – derül ki a Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adataiból. A Fidesznek és a Tiszának 73-73 nyilvántartásba vett és további 33-33 bejelentett jelöltje van (ez utóbbi kategóriába azok tartoznak, akik már leadták az összegyűjtött ajánlásokat, de még nem nyilvántartásba vett jelöltek).

A kispártok továbbra is küzdenek. A Mi Hazánknak szerda reggelig 32 jelölt aláírásait sikerült leadnia, közülük 9-et nyilvántartásba is vettek, 23-an még várnak erre. A nyilvántartásba vett jelölteik között Dúró Dóra és Toroczkai László. Csupán 8 olyan körzet van, ahol a DK-nak sikerült összegyűjtenie és leadnia elegendő számú ajánlást, három jelöltet (Barkóczi Balázst, Varju Lászlót és a dunaújvárosi Szabó Zsoltot) vették nyilvántartásba, a DK elnöke, Dobrev Klára nem indul egyéniben.

A Magyar Kétfarkú Kutyapártnak továbbra sincs egyetlen bejelentett vagy nyilvántartásba vett jelöltje sem, ahogy egyetlen más pártnak sem. A függetlenként induló szocialisták közül Kunhalmi Ágnes és Hiller István már jelölt, és szintén összejött a kellő számú aláírás a független Hadházy Ákosnak, Berki Sándornak (Salgótarján), valamint Czeglédy Csabának (Szombathely).