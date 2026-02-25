Von der Leyen arra kérte Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság vezeték javítási munkálatait

Az Európai Bizottság szerint a Barátság vezetékhez tartozó infrastruktúra megrongálódása ellenére nincs közvetlen veszélyben Magyarország és Szlovákia kőolajellátása – írja az Eurológus. A Bizottság brüsszeli sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő elmondta, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi látogatásán ezzel együtt egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, és kérte a javítási munkálatok felgyorsítását.

A Bizottság úgy tudja, Ukrajna megkezdte a sürgősségi helyreállítást, ám a munkálatok folyamatos orosz bombázások közepette zajlanak. Zelenszkij felhívta a figyelmet, hogy az energetikai infrastruktúra javítása emberéleteket is követelhet, ami rendkívül magas ár.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Itkonen beszámolt az Olajkoordinációs Csoport üléséről is, amelyen Magyarország és Szlovákia megerősítette: megkezdték stratégiai olajtartalékaik felszabadítását. A Bizottság hangsúlyozta: nincs ellátásbiztonsági kockázat sem a két érintett tagállamban, sem uniós szinten.

A kieső szállítás pótlására a horvátországi Adria vezeték jelenti a legfontosabb alternatív útvonalat, Brüsszelben úgy látják, a vezeték kapacitása elegendő Magyarország és Szlovákia teljes szükségletének fedezésére. A Bizottság szerint az Adria teljes mértékben képes pótolni a Barátság kiesését.

A Mol szerdai közleménye alapján azonban úgy tűnik, a magyar fél másképpen látja ezt a kérdést. Az olajvállalat arról írt, hogy a horvát Janaffal megállapodtak a hosszú távú kapacitástesztek elindításáról, de csak ezek során derülhet ki, hogy az Adria vezeték mire képes. A Mol ismételten leszögezte: a régiónak két vezetékre van szüksége egyidejűleg, tehát az Adria mellett a Barátságra is.