A kirendelt katonák képe is a Fidesz nyers propagandacéljait szolgálja

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A migrációs válság, a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború kitörése után ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken.
  • Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik azután, hogy nem jön olaj a Barátság-kőolajvezetéken keresztül.
  • Valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, a fideszes propagandának, mint egy magyar apa meggyilkolását bemutató mesterségesintelligencia-videó vagy a magyar köztévé híradójának szinte minden egyes perce.
  • Több példa volt arra, hogy haváriahelyzetben a kormány látványosan nem zárja ki a külföldi beavatkozás lehetőségét.

„A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat.”

Orbán Viktor az „ukrán olajblokád” miatt összehívott védelmi tanács üléséről jelentkezett be szerdán egy baljós hangulatú videóban. Nem sokkal később Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bikkfanyelven elmondta, mire lehet számítani a gyakorlatban. „A mai védelmi tanácson a miniszterelnök felkért, hogy alapítsam meg azt az egyeztető törzset, amely gondoskodik arról, hogy az energetikai infrastruktúránk védelme fokozásra kerüljön. [...] Az intézkedés során a magyar honvédség állománya települni fog az ország számos pontján. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak.”

Böröndi Gábor vezérkari főnök birtokunkba került, katonákhoz írt levelében mintha kisebbíteni igyekezne a fenyegetettség mértékét.

„Ez a tevékenység a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből fakad, békeidőszakban is biztosítandó. Az Önök számára sem újdonságot, se rendkívülit nem jelent, hiszen a katonai eskü mindannyiunkat kötelez a haza védelmére, a szolgálatunk az ország bármilyen fenyegetettsége esetén azt a célt szolgálja, hogy minden magyar állampolgár biztonságban érezhesse magát. [...]

Kérem nyugtassák meg családtagjaikat, szeretteiket – akiknek a szolgálatuk mindenkori támogatását ezúton is ismételten köszönöm –, hogy nem rendkívüli feladatot kaptak, az a katonai hivatásuk része.”

A rendszerváltás utáni Magyarország történetében viszonylag ritkán fordult elő olyan helyzet, amikor a civileknek a katonák szervezett jelenlétével kellett találkozni. Természetes, hogy árvízi védekezés idején vagy extrém időjárási helyzetben, például az országot megbénító havazás idején a hadsereget is kivezénylik. (A rendszerváltás előtt a sorkatonákkal rendszeresen végeztettek mezőgazdasági munkákat.)

Vásárosnaményban a katonák

Szintén természetes volt, amikor 2022 februárjának végén, az orosz-ukrán háború kitörésekor az ország északkeleti részében harckocsik jelentek meg. Az ukrán határ közvetlen közelében található Vásárosnaményban akkor mi is találkoztunk a páncélozott csapatszállítókkal, ahogy a buszvégállomáson parkoltak, a katonák pedig gépfegyverrel a kezükben álltak a járművek előtt. A néhány hónappal későbbi országgyűlési választáson aztán éppen a vásárosnaményi lett az ország második legfideszesebb választókerülete; Tilki Attila a 2018-as 59,75 százalék után 68,71 százalékkal szerezte meg újabb mandátumát.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA katonák propaganda szalay-bobrovniczky kristóf fidesz honvédség orbán viktor ukrajna választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalmat rendelt el

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a választások előtt drónberepülésekkel fog pánikot kelteni a kormány.

Urfi Péter
POLITIKA

Megmutatta magát a honvédség Vásárosnaményban

Állnak és várnak.

Kaufmann Balázs
honvédség

A kormány szerint ki kell maradnunk a háborúból, az M1 műsorvezetőjének ez nem sikerült

Itt a közmédia legújabb műsora, A háború borzalmai.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A háború köde ellepte a Fidesz agyát

Ha nem ránk szavazol, megölnek: a 2022-es és a 2024-es kampányhoz hasonlóan a Fidesz most is igyekszik mindenkit a totális háborús pszichózisba rettegtetni – mindezt akkora hazugsággal keretezve, hogy annak hét megszállt ukrán faluban sincs párja.

Herczeg Márk
vélemény

Medián: már 20 százalékpont a Tisza előnye a biztos szavazók között

A friss felmérés szerint a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.

Urfi Péter
POLITIKA

Teljesen racionális a forgatókönyv, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken

Az ukránok sokkal nagyobb problémákkal küzdenek annál, mint hogy a vezeték helyreállításával foglalkozzanak. A magyar kormány másként is kezelhette volna a helyzetet.

Székely Sarolta
gazdaság

Rácz András: Honnan tudjuk, hogy nem fenyeget ukrán támadás veszélye, és hogy a magyar kormány hazudik?

A megoldás egy négybetűs szó: NATO.

Gazda Albert
POLITIKA

Gulyás Gergely: Az áprilisi választásokat rendben meg lehet tartani, szükségállapot elrendelése fel sem merült

A benzin eddig is drága volt, de csak azért, mert abból fizetik a rezsicsökkentést, hangzott el a Kormányinfón. Magyarország nem számol azzal, hogy Ukrajna lerohanja. És a szerdai „háborús” bejelentéseknek és döntéseknek semmi közük a választásokhoz. A 444 nem kérdezhetett.

Gazda Albert
POLITIKA