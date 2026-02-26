A legjobb 16 közé jutott a Fradi az Európa-ligában

A viszonylag új lebonyolításnak köszönhetően már azzal rekordot döntött a Ferencváros és a bolgár Ludogorec, hogy ebben a szezonban az 5. meccsüket játszották egymás ellen a nemzetközi kupában. Összekerültek a Bajnokok Ligája-selejtezőben, aztán az Európa-liga alapszakaszában és most a rájátszásban is.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A 16 közé jutásért vívott múlt heti meccsen a bolgárok nyertek 2-1-re, a budapesti visszavágón a Fradi gyorsan kiegyenlítette a hátrányát, a 14. percben Kanichowsky szerzett gólt.

A 30. percben Zacchariassen is betalált, ezzel már a Fradi állt továbbjutásra.

A második félidőben számos helyzetet dolgozott és hagyott ki a Fradi, a bolgároknak is volt több lehetősége, de maradt a 2-0, ezzel pedig 3-2-es összesítéssel az FTC jutott a 16 közé.

Magyar csapat legutoljára 1985-ben nyert tavasszal párharcot a nemzetközi kupában, az UEFA-ban a döntőig menetelő Videotonnak sikerült akkor ez.

A nyolcaddöntőben, március 12-én portugál ellenfél következik: vagy a Braga vagy a Porto, pénteken sorsolják ki.

Európa-liga, rájátszás, 1. forduló (a 16 közé jutásért), visszavágó:

Ferencvárosi TC- Ludogorec Razgrad (bolgár) 2-0 (2-0)

Groupama Aréna, 17 989 néző, v: Chris Kavanagh (angol)

gólszerzők: Kanichowsky (13.), Zachariassen (31.) sárga lap: Kanichowsky (9.), Raemaekers (51.), Gomez (75.), Joseph (93.), illetve Stanic (74.)

Ferencváros: Gróf - Cissé (Szalai G., 68.), Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanichowsky, Ötvös (Zachariassen, 17.), Abu Fani (Julio Romao, 68.), Cadu - Joseph (Madarász, 93.), Yusuf

Ludogorec: Bonmann - Son (Nogueira, 79.), Nachmias, Verdon, Nedjalkov (Andersson, 90.) - Stanic, Naressi (Csocsev, 79.), Duarte - Vidal (Rwan Seco, 66.), Duah, Marcus (Tekpetey, 66.)