A német vállalati szövetség szerint Orbán Viktor politikája tönkreteszi a magyar gazdaságot

Orbán Viktor nacionalista gazdaságpolitikája oda vezetett, hogy az ország a tavalyi évben Közép- és Kelet-Európában a leggyengébb gazdasági növekedést produkálta – erre a következtetésre jutott a Német Gazdaság Keleti Bizottságának elemzése.

A Kelet-Európában érdekelt több száz német vállalat szövetségének szervezete azt írta, a német export 5 százalékkal csökkent az előző évhez képest, miközben szinte minden más országban nőtt. A német vállalatok beruházási hajlandósága jelentősen visszaesett: a KPMG felmérése alapján már csak 19 százalékuk tervez befektetést Magyarországon a következő egy évben, ami a tavalyi arány fele.

Gyártósor az Audi Hungaria győri gyárában. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A szervezet szerint ez egyértelműen Orbán Viktor nacionalista gazdaságpolitikájának következménye.

A szövetség alelnöke, Philipp Haußmann a HVG szemléje szerint azt mondta, az adatok igazolják, hogy nem marad következmények nélkül, ahogyan a magyar kormány bánik a német cégekkel. Nem fizetődik ki az egységes piac szabályainak folyamatos megszegése, valamint a populista konfrontáció Brüsszellel. Akad olyan ágazat, ahol már semmiféle befektetési biztonságról nem lehet beszélni, szerintük a külföldi cégeket különadókkal, ársapkákkal és adminisztratív eszközökkel szorítják ki a piacról.

Figyelmeztetnek arra, hogy ha a magyar modell más országokban is elterjed, az az egységes piac működését veszélyeztetheti. Bár Bulgáriában és Szlovákiában is látnak hasonló tendenciákat, Magyarországon a gyakorlat rendszerszerű. A Keleti Bizottság arra számít, hogy amennyiben a Tisza Párt nyer a választásokon, a kormány ismét jogbiztonságot nyújt a vállalatok számára, és visszatér az európai irányvonalhoz. Ugyanakkor azt is írták, a szervezet nem kíván beavatkozni a választási kampányba, sem a kormánnyal, sem az ellenzékkel nem folytatnak tárgyalásokat. „A német gazdaság bármely magyar kormánytól elvárja, hogy javítsa a külföldi vállalatok működési feltételeit.”