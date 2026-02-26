A rendőrőrsön kaptak kokózáson egy brüsszeli rendőrt

A múlt pénteken Brüsszelben, a molenbeeki központi rendőrőrsön egy rendőr a vécében hangos szippantásokra lett figyelmes. A gyanús szippantások miatt ellenőrzést tartottak, és fehér por nyomaira bukkantak. Hamarosan a 25 éves Alexis felügyelőre terelődött a gyanú, akinél újabb adag kokaint találtak. A rendőrt őrizetbe vették, és átadták az ügyészségnek. Az ügyét gyorsított eljárással vizsgálják.

Annak a 200 kiló kokainnaik egy része, amit a belgiumi Ghent kikötőjében találtak egy elvileg narancslevet szállító hajóban 2021-ben Fotó: NICOLAS MAETERLINCK/AFP

Az elmúlt években Belgium Európa egyik kokainközpontjává vált. A Latin-Amerikából érkező kábítószerek nagy részét az antwerpeni kikötőn keresztül hozzák be az Európai Unióba. A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2023-ban közzétett egy jelentést, miszerint Antwerpen szennyvízében találták a legtöbb kokainnyomot. 1000 főre számítva napi átlagban 2381 milligramm kokainmaradványt mutattak ki. (Sudinfo/Brussels Times)