A Spiegel szerint ha a Fidesz nyer, „az EU nem fogadhatja tovább Magyarországot soraiban”

„Ki kell-e zárni Magyarországot az EU-ból?” – teszi fel a kérdést olvasóinak a Spiegel, cikkünk megjelenéséig pedig a kérdésre érkezett válaszok 92 százaléka igen volt.

Fotó: Spiegel

A szavazás megjelenésével egyidőben az egyik legolvasottabb német lap vezércikkében arról értekeznek, hogy a magyar miniszterelnök, vagyis Orbán Viktor „választási kampányt folytat az EU ellen, és nyíltan zsarolja azt”, illetve hogy „a német adófizetői pénzek nem folyhatnak tovább egy olyan országba, amely Moszkvához igazodik”.

Ezután a cikkben a következő kérdéseket teszik fel:

„A magyarok továbbra is olyan miniszterelnököt akarnak, aki az országot orosz mintára korrupt autokráciává akarja alakítani?

Vagy inkább egy liberális, jogállamiságon alapuló Európának akarnak továbbra is részesei lenni?”

A cikk ezután azzal folytatódik, hogy „az elmúlt hetek eseményei után egyértelmű, hogy a kettő egyszerre nem lehetséges”, és „ha Orbán Viktor ismét megnyeri a választásokat, az EU nem fogadhatja tovább Magyarországot soraiban”.

Azt írják, „nem megengedhető”, hogy „egy Orbánhoz hasonló kormányfő alattomos eszközökkel hangulatot keltsen Brüsszel és demokratikus képviselői ellen, blokkolja az egész EU-t, és egyúttal továbbra is Brüsszelből érkező segélyekkel tömje korrupt rendszerét. A német adófizetők nem fizethetnek tovább azért, hogy Orbán Moszkva felé vezesse országát”.