Akár életfogytiglanit is kaphat a két ugandai nő, akiket azért tartóztattak le, mert nyilvánosan megcsókolták egymást

Két nőt letartóztattak és őrizetbe vettek Ugandában, mert állítólag nyilvánosan megcsókolták egymást – írja a Guardian. Az ilyen „azonos neműek közötti tevékenység” a kelet-afrikai országban akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is járhat.

A 22 éves Wendy Faith-et, aki Torrero Bae néven zenél, valamint a 21 éves Alesi Diana Denise-t a múlt héten vették őrizetbe, miután a rendőrség rajtaütött az északnyugat-ugandai Arua városában bérelt szobájukon.

A kép illusztráció. Fotó: MARCO LONGARI/AFP

„A közösségtől olyan információ érkezett, hogy a gyanúsítottak furcsa és szokatlan, feltételezhetően szexuális jellegű cselekményekben vettek részt, emellett állítólag fényes nappal látták őket, ahogy megcsókolják egymást”

– mondta Josephine Angucia rendőrségi szóvivő. Azt is mondta, hogy információik szerint több nő is gyakran megfordult a lakásukon, a rendőrség homoszexualitás gyanújával tartóztatta le őket. A két nő továbbra is őrizetben van, egyelőre nem világos, hogy vádat emelnek-e ellenük, és ha igen, mikor.

Yoweri Museveni elnök 2023 májusában írta alá az ország szigorú homoszexualitás-ellenes törvényét. A jogszabály az azonos neműek közötti kapcsolatot életfogytiglani börtönnel büntetheti, bizonyos esetekben pedig halálbüntetést is lehetővé tesz.

Frank Mugisha, a Sexual Minorities Uganda nevű szervezet vezetője azt mondta: figyelemmel kísérik az ügyet. Szerinte az eset igazságtalan és rendkívül nyugtalanító, ráadásul nem egyedi.

„Az elmúlt hónapokban éles és aggasztó növekedést tapasztaltunk országszerte a hasonló ügyek számában: embereket kizárólag identitásukra vagy kapcsolataikra vonatkozó állítások alapján jelentenek fel, vesznek célba, zaklatnak és tartóztatnak le”

– mondta, hozzátéve, hogy a letartóztatás üzenet az LMBTQ-közösség számára: figyelik őket, és bármikor célponttá válhatnak. A Human Rights Awareness and Promotion Forum januárban közölte, hogy a törvény életbe lépése óta összesen 956, LMBTQ-embereket érintő ügyük volt. A Human Rights Watch 2025 májusában közzétett jelentésében pedig azzal vádolta az ország hatóságait, hogy a törvény elfogadása óta eltelt két évben széles körű diszkriminációt és erőszakot követtek el a közösség tagjaival szemben.