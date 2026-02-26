Az ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot szállítottak külső raktárakba a Samsung gödi gyárából egy alvállalkozó szerint

Állítása szerint teherautószámra szállított el veszélyes anyagokat a gödi Samsung SDI gyárából egy férfi, aki Magyar Péternek nyilatkozott.





A Tisza elnöke Tiborként mutatta be a férfit, akinek a nevét megváltoztatták, a hangját eltorzították, és még a sziluettjét sem mutatták be a beszélgetés alatt.

A férfi a Samsung egyik alvállalkozójának, a GV Europe-nak dolgozott. Azt mondta, 2019 és 2022 között a Samsung 3-6 havonta kapott katasztrófavédelmi ellenőrzéseket, a gyár 1-2 héttel előtte tudta a pontos időpontot. Miután a gyárban nem tárolhattak akármennyi akkumulátorgyártáshoz szükséges veszélyes anyagot, állítása szerint a határ fölött lévő mennyiséget az ellenőrzés előtt el kellett szállítani külső raktárakba.

Magyar Péter bemutatott egy képet az egyik külső raktárról Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A szállítást nem csak ő végezte, és állítása szerint 30-50 teherautónyi anyagot kellett elszállítani a GV Europe megrendelése után. Ezek túlnyomórészt nehéz földfémek voltak, nikkel, kobalt, mangán és egyéb vegyület, amit az akkumulátorgyártáshoz használnak. Tibor arról beszélt, ezek az anyagok külföldről, jellemzően Ázsiából érkeztek, kiszámíthatatlan mennyiségben, ezért is halmozódhatott fel túl sok belőlük. Ezeket nem mindig vitték vissza a gyárba azonnal, csak mikor szükségük volt az adott mennyiségre.

A veszélyes anyagok liszt állagúak, védőfóliával védett zsákokban voltak, de volt, amit pluszban kartondobozba is csomagoltak. A külső raktárak állítása szerint Vácon, Kistarcsán, Gödöllőn, Vecsésen, Dunaharasztiban és Biatorbágyon voltak.

Magyar a beszélgetés során felmutatott egy képet, ami az állítások szerint egy dunaharaszti raktárban készült, a zsákokban pedig nikkel, kobalt és más anyag volt. Magyar egy, a sofőr által kitöltött menetlevelet is bemutatott a beszélgetés alatt.

A menetlevél Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A raktárak között volt modernebb és régebbi is, mind hivatalos volt, csak nem rendelkezett az ilyen anyagok tárolásához szükséges engedéllyel – mondta a férfi. Magyar a beszélgetés alatt többször is azt állította, ez a gyakorlat a hatóságok illetve a politikai felsővezetés tudta és beleegyezése nélkül nem folytatódhatott volna.

Tibor beszámolt arról is, látta, hogy a Samsung dolgozói védőfelszerelés nélkül sütik ki a hibás akkumulátorokat vagy más termékeket (ami a gyakorlatban úgy zajlott, hogy egy sóoldatos vízzel teli hordóba dobták bele azokat). Állítása szerint előfordult, hogy az elektrolit nevű, rendkívül tűzveszélyes és maró folyadék is csöpögött a csövekből az átfejtés közben.

Magyar arról beszélt, előfordult, hogy magzatkárosító anyag (NMP) került a csatornába, a gyárban pedig információi szerint volt egy tömeges rosszullét nitrogénmérgezés miatt, és rákkeltő anyagok nem csak az üzem területén fordultak elő.

A nyilatkozót kitakarták Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar szerint a kormány felsővezetését a politikai mellett jogi felelősség is terheli az emberek egészségének veszélyeztetése miatt. Magyar két hete tett fel konkrét kérdéseket különböző szabálytalanságokról a gyárnak, amelyekre azóta sem kapott választ, és a vezetéstől sem kapott időpontot egy találkozóra. Orbán Viktornak azt javasolta, menjenek együtt, a miniszterelnök előtt biztos megnyílnak a kapuk.

A videóban elhangzott állításokkal kapcsolatban megkerestük a Samsungot, a Katasztrófavédelmet, a Belügyminisztériumot és Rogán Antal minisztériumát is (miután a Telex korábbi cikke szerint a miniszter a titkosszolgálatokat is ráküldte a gyárra). Ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Mi kedden számoltunk be arról, hogy a Samsung SDI egy volt középvezetője egy feljegyzésben robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről írt, és ő is azt állította, hogy gyárban előre tudtak az ellenőrzésekről, és komolyan trükköztek. Például nyers fóliát tettek a kemencébe, így nem volt NMP-kibocsátás, vagyis a mérés ideális eredményt hozott.

A Pest megyei kormányhivatalnál rákérdeztünk, hogy a kormányhivatal munkatársai ellenőrizhették-e a munkafolyamatot is, észrevehették-e volna, hogy csak sima fóliát tesznek a kemencébe, vagy oda nem engedték be őket.

A középvezető szerint a zajterhelés mérésekor is trükköztek a kemencék lekapcsolásával, amiről szintén előre tudtak. A kormányhivatal mindössze annyit írt: „Értesülése téves, a zajmérések időpontjairól a jogszabályoknak megfelelően a gyár üzemeltetőjének nincsen előzetes információja. 2025-ben, a gödi gyár környezetében 12 alkalommal elvégzett akkreditált zajszintmérés határérték-túllépést nem állapított meg.”