Az EU bírósága szerint uniós jogot sértve vették el a Klubrádió frekvenciáját

Magyarország uniós jogot sértve akadályozta meg a Klubrádiót abban, hogy egy rádiófrekvencián médiaszolgáltatást nyújtson – mondta ki csütörtökön az Európai Unió Bírósága.

Ahogy arról a 444-en írtunk is, a budapesti 92,9-es frekvencia hét éven keresztül volt a Klubrádióé, miután három év politikai csatározás végén 2014-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) beleegyezett, hogy a Klubrádió közösségi médiaszolgáltatóként használhassa ezt a frekvenciát. Akkor 7+5 évre kapta meg az ellenzéki hangvételű csatorna a használati jogokat, azaz a hatóság az első periódus lejárta után felülvizsgálatra volt jogosult.

2020 szeptemberében az NMHH közleményben jelezte: ismételt jogsértések miatt nem hosszabbítja meg a 2021. február 14-én lejáró médiaszolgáltatási jogosultságot. A hatóság azzal érvelt, hogy a rádió több alkalommal elmulasztotta beszolgáltatni a műsorstruktúrára vonatkozó adatokat. A rádió nem ismerte el az ítélet jogosságát, azzal reagált, hogy „ha lett volna számottevő szabálytalanságunk, akkor számottevő büntetést szabtak volna ki ránk, ilyen azonban sohasem történt (...) mondhatták volna inkább azt, hogy nem szeretik a Klubrádiót”.

2021. február 9. - az egyik utolsó nap a Klubrádióban, amikor még használhatták a 92,9-es frekvenciát Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Médiatanács új pályázati felhívást tett közzé az érintett frekvenciára, de a Klubrádió pályázatát érvénytelennek nyilvánították, a határozatot a műsorrend hibáival és azzal indokolták, hogy a rádió tőkéje negatív volt a pályázat benyújtása előtt öt évig. Végül Németh Szilárd egyesületének rádiója, a Spirit FM kapta meg a frekvenciát.

Az Európai Bizottság 2021-ben indított kötelezettségszegési eljárást az ügyben, szerintük a hatóságok nem teljesítették többek között az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozásából, valamint az arányosság elvéből eredő kötelezettségeiket.

Egy kis huzavona után az Európai Bizottság végül a bírósághoz fordult, a csütörtöki ítélet pedig helyt adott a bizottsági kifogások többségének. Eszerint aránytalan volt a pályázatot érvénytelenítő határozat, és az is, hogy automatikusan kizárják a frekvenciahasználati jogok megújítását akár csekély súlyú jogsértéseknél is. A magyar hatóságok továbbá a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát is megsértették az EU alapjogi chartájából. A Telex azt írta, a magyar hatóságoknak most meg kell felelniük az ítéletnek, ha nem, újabb per jön, ami már a pénzbüntetés mértékéről szólna.