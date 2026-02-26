Egy állítólagos Medián-dokumentumra hivatkozva hamisítással vádolja Hann Endrét Deák Dániel, Hann annyit mondott, hogy a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra

Minden erővel megpróbálja a kormányoldal hitelteleníteni Hann Endrét, miután az általa vezetett Medián kihozta, hogy 20 százalékponttal vezet a Tisza Párt a biztos pártválasztók körében.

Először Orbán Viktor nevezte humoristának, majd csütörtök délután Deák Dániel tett közzé olyan táblázatokat, amik alapján az adatok meghamisításával vádolja Hannt.

Deák nyilvánosságra hozott több táblázatot, az egyikben található adatokon az látszik, hogy a Fidesz 36.1, a Tisza 36.9 százalékon áll. Az előtte lévő táblázatban az szerepel, hogy ha a közeljövőben választások lennének, akkor elmenne-e szavazni, majd a megoszlás, hogy hányan biztosan, hányan nem biztosan és így tovább.

Ezután következik a Deák által hivatkozott tábla, melynek az a címe, hogy „És (ha mégis elmenne, akkor) melyik párt listájára szavazna?”. Itt szerepel a 36.1 és 36.9-es érték.

A Deák által nyilvánosságra hozott táblázatok Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala

Deák azt állítja, ez a Medián „valódi januári mérése.” Az nem derült ki, hogy az adatokat milyen forrásból szerezte, és az sem egyértelmű ebből, hogy az „és (ha mégis elmenne szavazni) melyik listára” kérdés pontosan mire vonatkozik, és hogy dolgozzák fel a válaszok eloszlását a szokásos kategóriákat (teljes népesség, választani tudók, választani tudó biztos szavazók) illetően. Az adatok nyersnek tűnnek, a táblázat láthatóan nem közlésre szánt formátumú. Érdekes egyébként a többi adat, a DK mellett például 1,4 százalék, a Mi Hazánk mellett 4.0 százalék áll.

Felhívtuk Hann Endrét, hogy reagáljon Deák posztjára, de csak egy mondatot mondott: „a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a kutatási eredményeiért a Medián felelősséget vállal.”

A HVG-nek hozzátette azt is, hogy azt mérték januárban, amit a lapban közzétettek.

A Medián januári adatai azt mutatták, hogy a Tisza növelte előnyét a Fidesszel szemben, a két párt közti különbség 12 százalék volt a választani tudó biztos szavazók körében.

Hann Endre Fotó: botost/444.hu

Három kategória szerepelt, a teljes népesség, a választani tudók és a választani tudó biztos szavazóké.

A teljes népességen belül

a Tisza 40,

a Fidesz 33 százalékon állt,

a Mi Hazánk 4, a Kétfarkú Kutya Párt 2 és a DK 1 százalékon állt.

A harmadik, legszűkebb kategóriában, a választani tudó biztos szavazók körében

a Tisza 51,

a Fidesz 39,

a Mi Hazánk 5, a Kutya Párt 3, a DK pedig továbbra is 1 százalékon állt.

Ez után a mérés után esett neki Menczer Tamás stílusában Hann Endrének a DK-s Molnár Csaba, szintén manipulációval vádolva a kutatót. Hann azt is visszautasította.