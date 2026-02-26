Előrehozott választás lesz Dániában

Kevesebb mint egy hónapon belül előrehozott parlamenti választást tartanak Dániában. Mette Frederiksen miniszterelnök parlamenti beszédében azt mondta, hogy március 24-ét javasolta időpontként X. Frigyes dán királynak.

Mivel a választást legkésőbb október 31-ig kellett volna megtartani, Frederiksen fél évvel hozta előrébb az időpontját. Érdekesség, hogy 2022-ben ugyanezt csinálta, akkor a 2023 tavaszára ütemezett választást hozta előre fél évvel. Szociáldemokrata pártja akkor 27,5 százalékos eredménnyel győzött a választáson.

Mette Frederiksen Fotó: HENNING BAGGER/AFP

Frederiksen mostani döntésével az elmúlt hónapokban tapasztalt, számára kedvező közvélemény-kutatási trendeket szeretné kihasználni. Bár pártja komoly veszteségeket szenvedett el a tavaly decemberi önkormányzati választáson, Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseinek köszönhetően újra nőni kezdett a népszerűsége. Frederiksen ugyanis keményen kiállt a Dániához tartozó Grönland szuverenitása mellett, és többször visszaszólt az amerikai elnöknek.

A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján a Szociáldemokrata Párt 23 százalékon áll, a második helyre mért zöld párt pedig 13 százalékon. Frederiksen koalíciós partnerei közül a centrista Liberálisokat 10, a Moderáltakat 6 százalékra mérik. (via Politico)