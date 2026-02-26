Gulyás Gergely: Az áprilisi választásokat meg fogják tartani, szükségállapot elrendelése fel sem merült

Az ukrán elnök hazudik, a magyar kormánynak egyértelmű adatai vannak arra vonatkozóan, hogy a Barátság kőolajvezetéket nem érte olyan kár, amely a zárva tartását indokolná, állította a csütörtöki Kormányinfón több ízben is Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazudik, amikor azt állítja, hogy a szükséges javításokat nem tudták rajta végrehajtani. Gulyás azt mondta, az sem igaz, hogy magát a vezetéket orosz találat érte, egy tárolóegységet rongáltak meg, amiről tájékoztatták is korábban a Molt.

A miniszter szerint a magyar és a szlovák fél felajánlotta, hogy szakértőket küld a helyszínre, ezt azonban az ukránok nem fogadták el. Sőt: Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, nem szakértőket, hanem katonákat kell küldeni. (Ezt annyira fontosnak tartotta, hogy később a Magyar Nemzet kérdésére még egyszer elmondta.) Annál inkább, hogy Brüsszel és Kijev összejátszik a kérdésben, az ukránok az Európai Unió jóváhagyása nélkül nem tennék azt, amit tesznek.

Gulyás Gergely a Kormányinfón, 2026. február 26-án Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A miniszter szerint Ukrajna tudatos célja, hogy Magyarország energiabiztonságát veszélyeztesse, hiszen a Barátságot „akár már holnap újra lehetne indítani”. Ehelyett az ukrán erők csütörtökön is támadták a vezetéket a tatárföldi kiindulópontjánál.

Ha mindez így marad, akkor sajnos brutális benzináremelés jön, így Gulyás, mivel a Brent olaj kemény 13 dollárral (szállítással együtt több mint 20-szal) drágább, mint az Ural. Ráadásul ha a százhalombattai finomító munkája ellehetetlenülne (amely Uralra van optimalizálva, ugyanis a Brentre való átállást az EU nem volt hajlandó támogatni, hiába kért segítséget ebben a kormány), akkor finomított olajat kellene vásárolni, ami még drágább lenne.

Ezért blokkolja Magyarország a 20. orosz szankciós csomagot és az Ukrajnának odaígért 90 milliárd eurós hitelt, és ezen az álláspontján nem fog változtatni, amíg a szállítás újra nem indul, ahogy az a miniszterelnök nyílt levelében meg is írta az ukrán elnöknek.

Olajcsap olajcsapoló szakemberrel Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Illetve ezért döntöttek az energetikai infrastruktúra megerősített védelméről, amiben a honvédség és a rendőrség is részt vesz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig teljes drónrepülési tilalmat rendelt el.

Ukrajna hálistennek nem fogja lerohanni Magyarországot

És ennek az egésznek semmi köze a választásokhoz és a választási kampányhoz, nem valami hamis zászlós művelet előkészületeiről van szó, Gulyás Gergely nem is érti az ilyen felvetéseket. Mesterséges helyzetet nem a magyar kormány állított elő, hanem az ukránok, akik bármikor kinyithatnák az olajcsapot. Úgyhogy fejezzék be a jogsértést.

Mindazonáltal mindenki megnyugodhat: közvetlen katonai támadással nem számol Magyarország a területe ellen, ezért nem fordult a NATO-hoz, hogy konzultációt kérjen a washingtoni szerződés 4. cikkelye értelmében. Sőt a terrorfenyegetettség mértékét sem emelték. A Telex kérdésére Gulyás azt mondta, ki tudja jelenteni, hogy az áprilisi választásokat meg fogják tartani, bármilyen információk is vannak ezzel kapcsolatban, szükségállapot elrendelése vagy hasonló intézkedések bevezetése fel sem merült.

Na de miért nem volt eddig olcsóbb a benzin, mint a szomszédban, ha olcsóbb volt az orosz olaj?

Ezt a kérdést több mint egy óra után a Blikk tette fel, amire Gulyás Gergely azt válaszolta: mert a rezsicsökkentést ebből fizetjük. Úgyhogy az csak egy dolog, hogy ki fognak lőni a benzinárak, az meg a másik, hogy a rezsicsökkentés is veszélybe kerül.

(Konkrétumaink a benzinárak alakulásáról: 2026. január 27., a Barátság leállása óta négyszer emelkedtek a nagykereskedelmi benzinárak, összesen 13 forinttal literenként, először február 12-én 3 forinttal. A Mol csak február 16-án jelentette be, hogy a stratégiai készletekhez kell nyúlni. Utána még egy hétig nem nőttek a benzinárak, csak ettől a héttől: hétfőn 4, kedden 3, ma újabb 3 forinttal. Ugyanebben az időszakban a gázolaj literenkénti ára 9 forinttal nőtt, de úgy, hogy eddig a hétig 6 forinttal csökkent – már a leállás után –, majd ezen a héten 5, 4, végül ma 6 forinttal. Mivel mindkét üzemanyag érdemben csak ezen a héten drágult, abban sokkal inkább az iráni feszültség okozta világpiaci áremelkedés játszik szerepet, mint az, hogy lassan egy hónapja leállt a Magyarországra tartó orosz olajszállítás.)

Egy kis pénz a tanároknak a választások előtt

A kormány döntött arról, hogy a magyar tanárok 150 ezer forintos egyszeri juttatásban részesülnek, amit március 20-ig meg fognak kapni (az alapítványi és egyházi iskolák pedagógusaihoz kicsivel később, április elején jut el ez a pénz technikai okok miatt). Ennek sincs köze a választásokhoz, egy európai uniós vállalás miatt történik, miszerint a tanárok fizetésének el kell érnie a diplomás átlagbér 80 százalékát. A tanárbérek ebben a ciklusban megduplázódtak Gulyás szerint, és ez a folyamat folytatódni fog.

Pár szó a közvélemény-kutatásokról

A Miniszterelnökség-miniszter a Medián szerdán nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási eredményeiről azt mondta, a Fidesz a választásokon akar indulni, a Medián pedig a rádiókabaréban (maga Orbán Viktor is valami ilyesmire próbált jutni korábban). Objektív képet majd a választások fognak mutatni a dolgok állásáról. A kormánypárt belső mérései Gulyás Gergely szerint „magabiztos többséget mutatnak, amiről a miniszterelnök is beszélt”.

Hány nagybank legyen Magyarországon?

Semmit nem tesz a kormány azért, hogy maximum öt nagybank legyen az országban – ahogy arról Nagy Márton gazdasági miniszter beszélt –, hiszen egyáltalán nem kívánnak a piacba beavatkozni. Nagy Márton kiváló közgazdász, de akkor sincs ilyen kormányzati elképzelés.