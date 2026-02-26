Gulyás Gergely: Rendőrségi eljárás indul a gödi videó miatt

Gulyás Gergely bejelentette, hogy rendőrségi eljárás indul Magyar Péter videója miatt, amiben arc nélkül beszélt egy férfi a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos visszaélésekről. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt írta a Facebookon, hogy „a ma megjelent név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli és az eljárást haladéktalanul megindítja”.

Gulyás arról is írt, hogy a magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói érdek nem írhat felül. Magyarországon pedig a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben, ezek minden magyarországi munkaadóra vonatkoznak.

Gulyás Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter csütörtökön töltötte fel a videóinterjút, amiben a Samsung egyik alvállalkozójának volt dolgozója beszélt. A férfi többek között azt állította, hogy a katasztrófavédelmi ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot szállítottak a gödi gyárból külső raktárakba.

A 444 kedden számolt be arról, hogy a Samsung SDI egy volt középvezetője egy feljegyzésben robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről írt, és ő is azt állította, hogy a gyárban előre tudtak az ellenőrzésekről, és komolyan trükköztek. Például nyers fóliát tettek a kemencébe, így nem volt NMP-kibocsátás, vagyis a mérés ideális eredményt hozott.