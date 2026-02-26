Hámori Gabriella elvált Juhász Pétertől

Hámori Gabriella színésznő elvált gyermeke apjától, Juhász Péter politikai influenszertől, az Együtt volt pártelnökétől. Hámori a Világtalálkozó című YouTube-műsorban arról beszélt, hogy egy ideje már külön élnek Juhász Péterrel, és új kapcsolatban van.

Hámori Gabriella Fotó: Horváth Judit/Örkény Színház

Juhászék 2018-ban beszéltek először a kapcsolatukról. A Best bulvármagazin címlapján szerepeltek egy hónapos babájukkal, Lottival. A cikkből kiderült, hogy a Gyarmati Fanni naplójából készült lakásszínházi előadáson találkozott először a tekintetük, mivel Juhász az első sorban ült, amíg Hámori játszott.

Hámori Gabriella és Juhász Péter a Best címlapján 2018-ban

Hámori a férfi politikai szerepvállalásával kapcsolatban azt mondta, hogy először bizalmatlan volt, annyi „zűrös dolgot” olvasott Juhászról a neten, de mindenre rákérdezett, és végül helyére kerültek a dolgok.