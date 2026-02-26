Hiányoznak az Epstein-aktákból azok a feljegyzések, amik egy Trumpot vádló nőről szólnak

A Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-akták röviden említik egy nő vádját, miszerint a 80-as években, amikor ő még kiskorú volt, bántalmazta őt Donald J. Trump. Azonban több, a nő vallomásával kapcsolatos feljegyzés nem található az aktákban – írja a New York Times.

A lap azt írja, ezek az anyagok az FBI feljegyzései, amik összefoglalnak egy 2019-ben készített interjút egy nővel, aki Jeffrey Epstein letartóztatása után jelentkezett, és aki azt állította, hogy évtizedekkel korábban, amikor még kiskorú volt, Trump és Epstein is szexuálisan bántalmazta.

Ezen dokumentumok létezését egy nyilvánosságra hozott jegyzék bizonyítja, ami a nő vallomásával kapcsolatos nyomozati anyagokat sorolja. A jegyzék szerint az FBI a nővel négy interjút készített, és mindegyikről készült összefoglaló. De a négy interjú közül csak az egyiket hozták most nyilvánosságra, azt, amiben az Epsteinnel szembeni vádjait írják le. A másik három hiányzik az aktákból.

Az Igazságügyi Minisztérium hétfőn a Timesnak adott nyilatkozatában azt állította, hogy „a visszatartott anyagok vagy bizalmasak voltak, vagy másolatok”. Keddi új nyilatkozatában a minisztérium ehhez hozzátette, hogy a dokumentumokat „folyamatban lévő szövetségi nyomozás” miatt tarthatták vissza.

A New York Times azt írja, a nő vádja Trumppal szemben egyike azoknak a meg nem erősített vádaknak, amik jól ismert férfiak, köztük az amerikai elnök ellen irányulnak, és amelyek a Igazságügyi Minisztérium által közzétett több millió dokumentumban szerepelnek.

„Néhány dokumentum hamis és szenzációhajhász állításokat tartalmaz Trump elnök ellen, amelyeket közvetlenül a 2020-as választások előtt nyújtottak be az FBI-nak” – állította a minisztérium, amikor nyilvánosságra hozták az aktákat január végén.

Trump többször is tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője keddi nyilatkozatában kijelentette, hogy Trumpot „teljes mértékben felmentették minden, Epsteinnel kapcsolatos vád alól”.

