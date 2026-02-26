Hillary Clinton tanúvallomása szerint sosem találkozott Epsteinnel és a bűneiről sem tudott

Hillary Clinton zárt ajtók mögött tanúvallomást tett az amerikai Képviselőház bizottságának Jeffrey Epstein ügyében. Bill Clinton elnök feleségét, volt amerikai külügyminisztert a házaspár lakóhelyén, a New York állambeli Chappaquában hallgatták meg.

Hillary Clinton nyitóbeszédét feltöltötte az X-re. A szövegben azt írta, fogalma sem volt Jeffrey Epstein és segítője, Ghislaine Maxvell bűnözői tevékenységéről, és nem emlékszik rá, hogy valaha is találkozott volna Epsteinnel. Maxvell-lel a Clinton Alapítvány által szervezett konferenciákon és lánya, Chelsea Clinton 2010-es esküvőjén találkozott.

Hillary nyitóbeszédében azt mondta, „mint minden tisztességes ember, én is megdöbbentem azon, amit Epsteinék bűncselekményeiről megtudtunk”.

Hillary Clinton Fotó: JEFF SWENSEN/AFP

Hamarosan Bill Clinton is tanúvallomást tesz majd a Republikánus Párt által ellenőrzött bizottságnak. A házaspár azután egyezett bele a tanúskodásba, hogy már eljárással fenyegették őket. A demokrata politikusok szerint a republikánusok nem valódi parlamenti ellenőrzésre, hanem politikai ellenfeleik támadására használják a vizsgálatot. Clintonék nyilvános vallomást akartak tenni, Bill Clinton azt is mondta, hogy a zárt meghallgatást leginkább egy kirakatperre hasonlítana.

A volt elnök korábban elismerte, hogy a 2000-es évek elején repült Epstein magángépén a Clinton Alapítvány humanitárius munkájához kapcsolódóan, de állítása szerint soha nem járt a magánszigetén.

A Jeffrey Epstein-ügyről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via AP News)