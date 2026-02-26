Kanada mesterségesintelligencia-ügyi minisztere szerint az OpenAI „kudarca” is szerepet játszott a februári iskolai lövöldözésben

külföld

Kanada kormánya kész szabályozni a mesterségesintelligencia-alapú chatbotokat, amennyiben a technológiai vállalatok nem tudják bizonyítani, hogy megfelelő biztosítékokkal védik a kanadai felhasználókat – írja a Politico.

Evan Solomon mesterséges intelligenciáért felelős miniszter azt mondta, az OpenAI „kudarca”, hogy nem jelentették a 18 éves felhasználót, aki tömeges lövöldözést hajtott végre egy iskolában a kanadai Brit Columbiában.

Illusztráció: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Jesse Van Rootselaar tavaly júniusban, több napon keresztül, fegyveres erőszakkal kapcsolatos forgatókönyveket írt le a ChatGPT használata során, mondták az ügyet ismerő források. Bejegyzéseit egy automatizált ellenőrző rendszer jelölte meg, ami aggodalmat keltett az OpenAI alkalmazottaiban. A vállalaton belül mintegy egy tucat munkatárs vitatta meg, szükséges-e lépéseket tenni Van Rootselaar posztjai miatt. Egyes alkalmazottak úgy értelmezték az írásait, mint amik valós, fizikai erőszak lehetőségére utalhatnak, és arra ösztönözték a vezetést, hogy értesítsék a kanadai hatóságokat. Az OpenAI vezetése végül úgy döntött, nem veszi fel a kapcsolatot a hatóságokkal.

„Nyilvánvalóan mulasztás történt. Ez egy borzalmas tragédia. Mélyen megráztak bennünket azok a jelentések, amik szerint lehetőség lett volna az ügyet jelenteni bűnüldöző szervek felé. Biztosítani akarjuk, hogy ha bármely vállalatnak van lehetősége erre, akkor éljen vele”

– mondta Solomon. Az OpenAI szakpolitikai vezetője, Chan Park, valamint a cég további hat képviselője kedden Ottawában találkozott a kormány képviselőivel. A megbeszélést a miniszterek később „csalódást keltőnek” nevezték.

Sean Fraser igazságügyi miniszter kijelentette: elvárja, hogy az OpenAI érdemi biztonsági intézkedéseket tegyen. „Ha ezek nem érkeznek meg nagyon rövid időn belül, a kormány lépéseket tesz” – mondta. „A bizalmat ki kell érdemelni. Valóban látnunk kell, milyen változtatások várhatók a vállalat részéről.”

A lövöldözés helyszíne.
Fotó: PAIGE TAYLOR WHITE/AFP

Az OpenAI közölte, hogy megerősítette biztonsági intézkedéseit, és módosította irányelveit arra vonatkozóan, mikor kell értesíteni a rendőrséget erőszakos cselekményekkel kapcsolatos ügyekben.

„A miniszterek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kanadaiak további konkrét lépéseket várnak – és ezt az üzenetet világosan és egyértelműen megértettük. Vállaltuk, hogy a következő napokban tájékoztatást adunk a további intézkedésekről, miközben továbbra is támogatjuk a bűnüldöző szerveket, és együttműködünk a kormánnyal a mesterséges intelligencia biztonságának javításán.”

A 18 éves Jesse Van Rootselaart február 10-én nyitott tüzet a Brit Columbia tartomány Tumbler Ridge-i iskolájában nyolc ember életét kioltva. A rendőrség közölte, hogy Jesse Van Rootselaart a helyszínen holtan találták, magával is végzett. Van Rootselaar a lövöldözés előtt már ismert volt a helyi rendőrség számára. A hatóságok több alkalommal is felkeresték lakóhelyén mentális egészséggel kapcsolatos ügyek miatt, és ideiglenesen fegyvereket is elszállítottak az ingatlanból.

külföld Evan Solomon Tumbler Ridge Chan Park Sean Fraser Jesse Van Rootselaar ottawa chatgpt brit columbia mesterségesintelligencia-alapú chatbotok openai kanada
Kapcsolódó cikkek

Egy 18 éves fiatalt gyanúsítanak a kanadai iskolai lövöldözéssel

Előbb az anyjával, majd a mostohatestvérével végzett az otthonukban, majd a volt iskolájában ölt meg hat embert. Még nem tudni, mi volt az indítéka.

Haász János
külföld

Hónapokkal azelőtt, hogy a 18 éves kanadai lövöldöző megölt nyolc embert, az OpenAI azt fontolgatta, értesíti a hatóságokat

A fiatal lány tavaly júniusban, több napon keresztül, fegyveres erőszakkal kapcsolatos forgatókönyveket írt le a ChatGPT használata során.

Fődi Kitti
külföld