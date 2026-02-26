Kansasban érvénytelenítették a transzneműek jogosítványait és anyakönyvi kivonatait

Kansas állam vezetése egy új törvény alapján érvénytelenítette azoknak a transznemű lakosoknak jogosítványait és születési anyakönyvi kivonatait, akik korábban megváltoztatták a nemükre vonatkozó adatot. Az intézkedés több mint ezer embert érint. Az érintetteknek saját költségen kell új jogosítványt igényelniük. A jogszabály előírja, hogy a lakosoknak a születéskor megállapított nemükre kell visszaállítaniuk a nemi megjelölést, és a jövőben meg is tiltja annak módosítását ezeken az okmányokon.

A törvény azt is előírja, hogy a transzneműek az állami tulajdonban lévő vagy állam által bérelt épületekben a születéskor megállapított nemüknek megfelelő mosdókat és öltözőket használják. Donald Trump elnök visszatérése óta több olyan elnöki rendeletet adott ki, ami korlátozza a transzneműek jogait. Trump egyik irányelve kimondta, hogy az amerikai kormány kizárólag két nemet ismer el: a férfit és a nőt. Egy másik intézkedés célja a transznemű sportolók kizárása volt a női sportágakból.

Kansas államban 2023-ig engedélyezett volt a nemi jelölés módosítása a jogosítványokon és a születési anyakönyvi kivonatokon, ám ezt felfüggesztették, miután az állam republikánus főügyésze, Kris Kobach pert indított az ügyben. Tavaly a bíróságok ismét lehetővé tették a transznemű lakosok számára a módosítást. Ezután az állami törvényhozás elfogadta a jogszabályt, miután felülírta a demokrata kormányzó, Laura Kelly vétóját. (Reuters)