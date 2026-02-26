Kiara Lord Stohl Andrásról: Azon az ominózus éjszakán ő ezt a szarvasbőgést úgymond élesben is eljátszotta nekem

Miután Stohl András befejezte a rózsaosztogatást abban a párkereső tévéműsorban, ahol egy ponton egy pincében nyalogatták a pulzusmérővel felszerelt, bekötött szemű Jászai Mari-díjas színművészt, aki bár levarrta a felnőttfilmes jelöltjét, inkább a másik nőt választotta, most megszólalt a felnőttfilmes jelölt, hogy részletesen beszámoljon a Stohl Andrással kettesben eltöltött estéről.
A Kiara Lord néven felnőttfilmező Sapkin Katalin Lakatos Levente műsorában felemlegette azt a videót, amin Stohl szarvasbőgést imitál, hogy mindannyiunk örömére elmondhassa:
„Én ezt a videót többször is megnéztem a műsor forgatása alatt, mert nagyon jópofának találtam. Ezáltal kicsit földeltem az Andrást, hogy ő egyébként teljesen bolond, nem kell őt annyira komolyan venni, mint ahogy sokan mások tették. Azon az ominózus éjszakán ő ezt a szarvasbőgést úgymond élesben is eljátszotta nekem. Mondjuk úgy, mondhatjuk légyottnak, akkor a végén is volt még egy ilyen szarvasbőgés.”
