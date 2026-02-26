Közel ötmilliárd forint értékben kaptak ingyen ingatlanokat az egyházak

Tizenöt év alatt több ezer milliárd forintnyi támogatást kaphattak a magyarországi egyházak a központi büdzséből, 2010 óta évente legalább 45 és 170 milliárd forint közötti összeget fordítottak különböző hitéleti támogatásokra – derül ki a HVG zárszámadási- és költségvetési törvények alapján készített összesítéséből.
A lap információi szerint az állam tavaly május 1-je óta négy ingatlan tulajdonjogát is átadta – teljesen ingyen – különböző felekezeteknek, ennek a vagyonnak az értéke pedig összesen csaknem 5 milliárd forint volt.
A lap szerint az utóbbi másfél évtizedben több mint 270 épület vagy telek került ingyenesen a különböző egyházakhoz, ezek összértéke a 85 milliárd forintot is meghaladta. Ebben ráadásul csak az egykor állami tulajdonban lévő ingatlanok szerepelnek, az önkormányzatiak nem.
Az egyházak viszont más jogcímen is kapnak támogatásokat; a költségvetésben ezeken a sorokon 2011 óta nagyjából évi 45 és 170 milliárd forint közötti összegek szerepelnek.
A Belügyminisztérium adatai szerint 2025-ben több mint 158 millió forintos költségvetési támogatást kapott Orbán Viktor miniszterelnök gyülekezete, a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség is. A közösség korábban ingyen kapott az államtól egy értékes XII. kerületi telket (egy másikat használatra kaptak a kerülettől), majd – szintén állami támogatással – felépítettek egy református központot, benne parókiával, templommal, valamint egy modern óvodával.
Arra a felvetésre, miszerint összeegyeztethető-e, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyülekezete is jelentős állami támogatásokat kapott az elmúlt években, Berta Zsolt, a Svábhegyi Református Gyülekezet lelkipásztora a hvg.hu-nak úgy fogalmazott: „a Budapest – Svábhegyi Református Egyházközség nem emberé, hanem jogi értelemben a Magyarországi Református Egyházé, teológiai értelemben pedig a Szentháromság Istené. Továbbá tájékoztatom, hogy a telek, amelyen egyházközségünk temploma áll, nincs az egyházközség tulajdonában. Annak tulajdonosa a Hegyvidéki Önkormányzat, amely 2050-ig bocsátotta bérleti szerződés keretében egyházközségünk rendelkezésére azt. Egyházközségünk annak a teleknek a tulajdonosa, amelyen óvodánk áll. Ezen a telken – amelyen elidegenítési tilalom van érvényben – kizárólag óvodai neveléscéljaira használt épület található.”