Közel ötmilliárd forint értékben kaptak ingyen ingatlanokat az egyházak

Tizenöt év alatt több ezer milliárd forintnyi támogatást kaphattak a magyarországi egyházak a központi büdzséből, 2010 óta évente legalább 45 és 170 milliárd forint közötti összeget fordítottak különböző hitéleti támogatásokra – derül ki a HVG zárszámadási- és költségvetési törvények alapján készített összesítéséből.

A lap információi szerint az állam tavaly május 1-je óta négy ingatlan tulajdonjogát is átadta – teljesen ingyen – különböző felekezeteknek, ennek a vagyonnak az értéke pedig összesen csaknem 5 milliárd forint volt.

A legnagyobb tétel – 3,6 milliárd forint – ezek közül a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának tavaly júniusban átadott épület, amit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII. kerületi oktatási, hitéleti munkájához „utaltak ki”.

A Magyarországi Református Egyház egy makói ingatlant kapott meg 1,1 milliárd forint értékben októberben,

de jutott egy 46 millió forintos VIII. kerületi ingatlanrész a Magyarországi Baptista Egyháznak júniusban,

valamint egy 80 millió forintos XII. kerületi ingatlan az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének is novemberben.

A lap szerint az utóbbi másfél évtizedben több mint 270 épület vagy telek került ingyenesen a különböző egyházakhoz, ezek összértéke a 85 milliárd forintot is meghaladta. Ebben ráadásul csak az egykor állami tulajdonban lévő ingatlanok szerepelnek, az önkormányzatiak nem.

Az egyházak viszont más jogcímen is kapnak támogatásokat; a költségvetésben ezeken a sorokon 2011 óta nagyjából évi 45 és 170 milliárd forint közötti összegek szerepelnek.

Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke beiktatja a lelkipásztori tisztségbe Berta Zsoltot a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség ünnepi istentiszteletén a XII. kerületi Felhő utcai templomban 2018. október 7-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Belügyminisztérium adatai szerint 2025-ben több mint 158 millió forintos költségvetési támogatást kapott Orbán Viktor miniszterelnök gyülekezete, a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség is. A közösség korábban ingyen kapott az államtól egy értékes XII. kerületi telket (egy másikat használatra kaptak a kerülettől), majd – szintén állami támogatással – felépítettek egy református központot, benne parókiával, templommal, valamint egy modern óvodával.

Arra a felvetésre, miszerint összeegyeztethető-e, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyülekezete is jelentős állami támogatásokat kapott az elmúlt években, Berta Zsolt, a Svábhegyi Református Gyülekezet lelkipásztora a hvg.hu-nak úgy fogalmazott: „a Budapest – Svábhegyi Református Egyházközség nem emberé, hanem jogi értelemben a Magyarországi Református Egyházé, teológiai értelemben pedig a Szentháromság Istené. Továbbá tájékoztatom, hogy a telek, amelyen egyházközségünk temploma áll, nincs az egyházközség tulajdonában. Annak tulajdonosa a Hegyvidéki Önkormányzat, amely 2050-ig bocsátotta bérleti szerződés keretében egyházközségünk rendelkezésére azt. Egyházközségünk annak a teleknek a tulajdonosa, amelyen óvodánk áll. Ezen a telken – amelyen elidegenítési tilalom van érvényben – kizárólag óvodai neveléscéljaira használt épület található.”