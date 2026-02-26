Magyar Péter nem várja el Orbántól, hogy gratuláljon neki április 12-én

A Tisza Párt elnöke csütörtök este Veszprémben arról beszélt, hogy mind a négy Veszprém megyei választókörzetben nyerni fognak. Magyar Péter szerint Veszprém megye 1-es, 2-es és 3-as választókörzeteit simán megnyerik, de a Veszprém 4-es választókörzetben, ahol Takács Péter egészségügyi államtitkár lesz a tiszás Ujvári Szilvia ellenfele, ott mindenkire szükség lesz.

Magyar Péter a magyar kormány és az ukrán vezetés között kialakult feszült viszonyra utalva azt mondta: „Most éppen félelmet akarnak generálni. Most éppen berepülő drónokkal, egyéb fenyegetésekkel próbálják megijeszteni a magyarokat. Összehívják a Védelmi Tanácsot, drónrepülési tilalmat rendelnek el, katonákat rendelnek.” Szerinte ha a miniszterelnöknek valódi információi vannak arról, hogy bármi fenyegeti Magyarország biztonságát, „akkor nem Facebook-posztokban kell parádézni, akkor nem színházat kell játszani. Akkor a nemzetbiztonságnak kell lépnie, meg kell védeni szavak nélkül a kritikus infrastruktúrát, meg kell erősíteni a védelmet, fel kell venni a kapcsolatot a NATO-szövetségeseinkkel. Remélve, hogy szóba állnak velünk, és megosztanak velünk nemzetbiztonságilag fontos információkat”. Azt mondta, hogy ha „lenne egy balul sikerült önmerénylet, akkor minden magyar, még a fideszesek is tudni fogják, hogy honnan fúj a keleti szél”. Figyelmeztette, hogy egy ilyen hamis zászlós művelet súlyos bűncselekmény lenne.

Majd Orbán Viktornak azt üzente, hogy „ne csupa fekete betűkkel kerüljön be” a történelemkönyvekbe, akkor viselje el tisztességesen a vereséget. Magyar Péter azt mondta, nem várja el, hogy április 12-én este gratuláljon neki a győzelemhez. „Azt viszont elvárom, hogy tisztességgel, békében viselje el a vereséget, és adja át a hatalmat. Elvárom, hogy ne keltsen békétlenséget, ne használja a magyar rendvédelmi szerveket semmilyen alkotmánysértő és törvénysértő dologra. És jobb, ha tudja, hogy a magyar rendőr velünk tart.”

A beszéd után Magyar Péter a színpandról lement a közönség közé, ahol többnyire aláírásokat és szelfiket kértek tőle. Annak a férfinak azonban csalódottan kellett hazamennie, aki azt akarta, hogy a Tisza elnöke a mellkasán írja alá a pólóját. Neki Magyar azt mondta: