Magyarul beszélő hadifoglyok mondják fel a közmédia műsorában, hogy jól jár az, aki megadja magát az oroszoknak

Reggel fél nyolc és este háromnegyed hét körül sugározza a közmédia A háború borzalmai című sorozatot, amely bőven tartalmaz a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokat.

A közel húszperces műsor az ukrán frontról és a „front túloldaláról” hoz híreket és történeteket. Visszatérő témák a veszteséglisták és a katonai mozgósítás, de rendszeresen szóba kerül az európai beavatkozás lehetősége is. A sokkhatás nemcsak a bejátszásokon keresztül érvényesül: a még erősebb bevonódás kedvéért a műsorvezető CGI-tankok, AK-replikák és az izjumi tömegsírokra emlékeztető fejfák között lépked.

Studio set. Forrás: M1

A február 25-i adás azonban olyan területre tévedt, amely több kérdést is felvethet a nemzetközi jogtól a forrásellenőrzésig.

A műsorban több olyan felvételt is levetítettek, amelyeken három, orosz fogságba került ukrán hadifogoly beszél - a négy videóból három ráadásul magyar nyelvű volt:

Az első felvételen egy Román Albertként azonosított, magyar–ukrán kettős állampolgárságú férfi látható az Orosz Védelmi Minisztérium Telegram-csatornájáról származó videón, ezen oroszul beszél.

A második bejátszáson ugyanez a férfi szerepel, már magyarul szól a kamerába; ez a felvétel egy „niamhedwards198” nevű TikTok-csatornáról származik.

Ezt követően egy hasonló, vallomásjellegű videót mutattak be a beregszászi Margitics Lászlóról, aki magyarul beszélt elfogásának körülményeiről egy ismeretlen forrásból származó felvételen.

Végül egy rövid bejátszás következett egy beazonosíthatatlan férfiról, aki erősen törte a magyart; tőle két mondatot vágtak be, szintén ismeretlen eredetű videóból.

Három férfi kórusban ugyanazt mondja. Forrás: M1 Híradó YouTube-csatorna

Jól fognak bánni veled az oroszok

Az adás a három férfiról nem ugyanolyan részletességgel számol be, a bejátszók közti narráció a történetüket mégis egységesen a kényszersorozás témájára fűzi fel. A közmédia ezt a kifejezést annak ellenére használja, hogy szakértők többször felhívták rá a figyelmet: a „kényszersorozás” valójában tautológia. A honvédelmi kötelezettség, amelyet az állam alkotmányosan ír elő, ugyanis definíció szerint kényszerrel jár. Ha egy hadsereg nem kötelező jelleggel, hanem önkéntes alapon próbál embereket meggyőzni a katonai szolgálatról, azt nem sorozásnak, hanem toborzásnak nevezik.

De nem állnak meg az ukrán hadsereg szidalmazásánál, hanem egyúttal az orosz hadsereget is dicsérik, hogy milyen emberséges.

Az agresszor hadseregének ennyire nyílt dicséretére a magyar nyilvánosságban utoljára 2022. február 28-án volt példa, de az akkor nem jutott túl internetes körforgáson. Akkor putyinista–orbánista posztjairól ismert szélsőséges platform, a Számok–adatok az RT egyik híradása alapján mutatta be, ahogy az oroszok ételt és cigarettát osztanak az ukrán hadifoglyoknak.

Erre most nem egy niche Facebook-oldal, hanem a 80 milliárd forintból működtetett közmédia vállalkozott.

Kik ezek a férfiak?

Az első férfiról, Román Albertről annyi derül ki, hogy évek óta Magyarországon élt, ám amikor hazalátogatott Ukrajnába, az ungvári TCK (hadkiegészítő parancsnokság) emberei elfogták, majd a frontra vezényelték, annak ellenére, hogy nagyon rossz állapotban volt (a műsorvezető agyhártyagyulladásról, több törésről és tizenegy agyrázkódásról számolt be). A férfi állítása szerint egy olyan dandárhoz került, amely „embereit a halálba küldi”. Azért adta meg magát az oroszoknak, hogy túlélje a háborút. Az Orosz Védelmi Minisztérium közleményéből pedig azt is kiderül, hogy minderre Pokrovszk környékén került sor, a donyecki régióban.

A férfi később egy TikTok-videó felvételén is feltűnik, ahol magyarul foglalja össze a történteket:

„Önként feladtam magam az orosz föderáció katonáinak, hadifogságba, amiért külön hálás vagyok nekik, hogy nem bántottak, nem ütöttek, nem ütlegeltek, nem vertek, nem aláztak meg emberi mivoltomban. Enni adtak, inni adtak, orvosi elsősegély ellátásban részesültem. Köszönöm az orosz federáció ötös alakulatának, hogy megmenekültem, hogy túlélem ezt a háborút

- mondja. A műsorvezető pedig olyan részletekkel is szolgált, amelyek kifejezetten negatív színben tüntetik fel az ukrán oldalt: a beszámoló szerint nem adtak neki vizet, megtagadták tőle az elsősegélynyújtást, parancsnoka pedig a harcok során felmondta az állását.

Az ukránok saját embereikkel szembeni kegyetlenkedése Bucsa óta visszatérő elem a magyar nyilvánosságban. Újabban azonban már nemcsak az oroszokhoz köthető háborús bűncselekmények relativizálására használják, hanem gyakorlatilag bármilyen harci esemény kapcsán előkerül.

Az orosz-ukrán háborúban valójában az ukránok ölik magukat a közmédia által közölt orosz hadijelentés szerint. Forrás: Hirado.hu, Facebook

„Nem ő az egyetlen magyar származású hadifogoly, aki megadta magát és életben maradt" - ezzel az, Orbán Balázs érvelésére emlékeztető állítással vezette fel a műsorvezető a többi férfi vallomását.

„Én se éltem volna túl, hogyha nem orosz katonák vesznek fogságba. Más választásom már nem volt. Másként én is ott feküdnék valahol az árokban. Anyukám nekem magyar, ő maradt az egyetlen rokonom."

- mondta egy kárpátaljainak mondott férfi.

„Sok magyarok vannak itt Ukrajnán, és akkor visznek háborúba, lökik be őket"

- ezt pedig egy azonosítatlan hadifogolytól halljuk.

Mik ezek a videók és honnan vették őket?

A közmédia beszámolója nemcsak az Orosz Védelmi Minisztérium közléseire támaszkodott, hanem egy furcsa nevű TikTok-felhasználó tartalmait is átvette. A második és a negyedik videó a „niamhedwards198” nevű csatornáról származik – és az oldalon több hasonló felvétel is elérhető, nem csak azok, amiket a műsorban bemutattak.

Van még ott, ahonnan ez jött. Forrás: TikTok

Bár a TikTokon elérhető videók kifogástalan, HD-minőségű felvételek, a Híradó szerkesztői mégis szemmel láthatóan gyengébb minőségben tették be ezeket az adásba.

A köztévé anyagában:

TikTok-on:

A csatorna bemutatkozásában egy Facebook-link is szerepel, amely egy Niamh Edwards nevű magánszemély profiljára vezet. A fiók nagy valószínűséggel kamu: lenge ruházatú nőkről posztolt fotókon kívül gyakorlatilag semmilyen más tartalom nem található rajta.

A videókra rákeresve ugyanakkor azt találtuk, hogy a profil nagy létszámú, fideszes Facebook-csoportokban is megosztotta ugyanazokat a felvételeket, amelyeket később TikTokra is feltöltöttek.

Az egyik, orosz fogságban lévő kárpátaljai férfiról készült videó például a Facebookon már tavaly karácsonykor megjelent, míg a TikTokra csak január végén került fel, ott azonban több mint 450 ezres megtekintést ért el. A meglehetősen hanyagul feliratozott felvételen egy Horváth Emil nevű, 26 éves férfi beszél, aki egy ponton - nehezen értelmezhető kontextusban - Orbán Viktor nevét is megemlíti.

A férfire rákeresve több olyan videót is találtunk, amelyeken az Orosz Védelmi Minisztérium logója látható. Ezeken a felvételeken arról beszél, hogy az ukránok megverték az utcán, majd a hadkiegészítő parancsnokságra vitték, ahonnan végül a frontra került.

Nem tudni, pontosan hogyan készültek ezek a felvételek, és milyen úton jutottak el a köztévéhez. Az viszont látszik, hogy a megszólalókkal egy, a magyar kormány számára kedvező narratívát mondatnak el.

A köztévé összeállításából ugyan kimaradt, de a harmadik, beazonosítatlan férfi a teljes videóban Orbán Viktort is megszólítja:

„Én magyar vagyok. És én úgy akarnám, hogy Orbán Viktor megállítná a háborút. Mert sok magyarok vannak itt Ukrajnán. És akkor visznek háborúba, lökik befele őket, minden embert, aki nem tud ukránul, lökik befele őket be kocsiba és hozni el háborúzni. […] azt akarnám, Orbán Viktor, beszéljenek Putyinnal, hogy akit itten megfognak, Oroszország, hogy adják át Magyarországnak őket. Mi magyarok vagyunk, nem akarunk semmi problémát senkinek."

Ami a közmédia eljárását illeti, az ilyen videók továbbközlése azért is problémás, mert a nemzetközi humanitárius jog alapdokumentumai - például a Genfi Egyezmények - egyértelműen kimondják: a hadifoglyokat védelem illeti meg, és nem lehet őket „nyilvános kíváncsiságnak” kitenni, vagyis propagandacélokra felhasználni. Ezekben az esetekben ráadásul a fogvatartott helyzetéből adódóan nem lehet megítélni, hogy érte-e nyomás vagy fenyegetés, irányították-e a megszólalását, esetleg burkolt kényszer alatt beszélt-e a kamerába.