Majdnem 3 métert emelkedik a Duna Budapestnél péntekig

A napokban árhullám vonul le a Dunán, de készültségi szintet elérő vízállás sehol sem várható az Időkép szerint.

Azt írják, hogy miután az elmúlt héten a Duna vízgyűjtőjében sokfelé jelentős mennyiségű csapadék hullott, illetve a hétvégén érkező enyhébb levegő hatására az alacsonyabb szinteken gyors olvadásnak indult a mediterrán ciklonból hullott vastag hótakaróm így árhullám indult el a folyón.

Az alacsony vízállás miatt azonban az árhullám mértéke sehol sem ér el olyan szintet, hogy árvízvédelmi készültséget kellene elrendelni.

Az árhullám a Duna magyarországi szakaszán 2,5-3 méteres vízszintemelkedést okoz, Budapesten péntekre várható a folyó tetőzése 500 centiméter körüli vízállással.

A felsőbb szakaszokon, így Nagybajcsnál már szerdán tetőzött a Duna, a vízállás hajszálnyira, de elmaradt az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szinttől.